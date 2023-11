Rozbudowa ma ruszyć z miejsca. "Jesteśmy gotowi tę białą plamę wspólnie zamazać"

Lotnisko Białystok-Krywlany obecnie dysponuje pasem startowym o długości niespełna 1,4 km. Pas oddano do użytku kilka lat temu, ale - z powodu tzw. przeszkód lotniczych, którymi jest las rosnący w pobliżu - nie może on być użytkowany na pełnej długości. Inwestycja była inicjatywą władz Białegostoku, współfinansowaną również przez samorząd województwa podlaskiego. Teraz samorząd chce rozbudować port.

List intencyjny w sprawie lotniska w Białymstoku

Władze Białegostoku, samorządu województwa podlaskiego i Polskie Porty Lotnicze (PPL) podpisały we wtorek list intencyjny w sprawie rozwoju lotniska Białystok-Krywalny. Białystok dołączył do takiego porozumienia, które samorząd województwa i PPL podpisały już w październiku.

Marszałek województwa Artur Kosicki mówił przed podpisaniem listu, że wspólne działania mają doprowadzić to tego, by region nie był "białą plamą na mapie przewozów lotniczych w naszym kraju".

Prezydent Białegostoku o nowym lotnisku

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przypomniał, że miasto podjęło się - przy wsparciu finansowym samorządu województwa - budowy pasa startowego, ale - z powodu konieczności usunięcia tzw. przeszkód lotniczych - nie jest on wykorzystywany w pełnej długości. - Tylko współpraca czynnika rządowego, w tym wypadku spółki Polskie Porty Lotnicze, marszałka województwa i prezydenta miasta może spowodować to, że ruszymy z miejsca - mówił Truskolaski. Miasto nie może przebrnąć przez procedurę prawną, by móc wyciąć legalnie część lasu przy lotnisku.

Zaznaczył przy tym, że nie będzie to duże lotnisko, a port lotniczy o charakterze lokalnym. - Jesteśmy zdeterminowani uwarunkowaniami, które są. A uwarunkowania są takie, że mamy tyle miejsca ile mamy, pas taki jaki mamy i na tej bazie chcemy to rozwijać. Bo na lotnisko regionalne w tej chwili szans nie ma (...). Jest szansa na lotnisko lokalne, mówię o 4-6 operacjach lotniczych (lotach pasażerskich) dziennie - dodał Truskolaski.

PPL: jesteśmy gotowi tę "białą plamę" wspólnie zamazać

- My czujemy tu swoją rolę jako dostarczyciela wiedzy, który jest gotów podjąć się realizacji analiz, wszystkich dokumentów dotyczących strategii realizacji tego projektu, policzenia w kilku wariantach tego, co się opłaca, jakie będą koszty, co jest potrzebne do tego, żeby tutaj samoloty zaczęły startować i lądować - mówił prezes PPL Stanisław Wojtera.