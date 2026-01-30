Logo TVN24
Biznes
Turystyka

AI kierowała turystów do miejsca, które nie istnieje

Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Sztuczna inteligencja na stronie internetowej australijskiej firmy turystycznej kierowała turystów do nieistniejących gorących źródeł. Blog usunięto, a firma mierzy się z internetowym hejtem.

Wygenerowany przez sztuczną inteligencję blog na stronie australijskiej firmy turystycznej okazał się polecać gorące źródła w Tasmanii, które nie istnieją - podaje CNN. Na blogu pojawiła się informacja o gorących źródłach w Weldborough, które miały być "spokojną przystanią" ukrytą w tasmańskim lesie. Miejsce to było reklamowane jako "ulubione" wśród turystów. Blog został już usunięty.

"Sztuczna inteligencja kompletnie zawiodła"

Scott Hennessey, właściciel firmy Australian Tours and Cruises z siedzibą w Nowej Południowej Walii, która organizuje rejsy Tasmania Tours, powiedział w wywiadzie dla Australian Broadcasting Network (ABC), że "sztuczna inteligencja kompletnie zawiodła". Marketingiem zajmowała się zewnętrzna firma. Chociaż Hennessey zazwyczaj przeglądał każdy opublikowany materiał, to ten zamieszczono, kiedy szef był poza krajem.

- Staramy się konkurować z wielkimi graczami - usprawiedliwiał się Hennessy w rozmowie z ABC. -Trzeba stale aktualizować i wprowadzać nowe treści - dodał.

Zapewniał, że jego firma to nie oszuści. - Jesteśmy małżeństwem próbującym zrobić coś dobrego dla ludzi... Działamy legalnie, jesteśmy prawdziwymi ludźmi - dodał.

W rozmowie z CNN we wtorek przedstawiciele firmy stwierdzili, że załamali się hejtem w sieci i szkodami, jakie ta sytuacja przyniosła ich reputacji. Dodali, że próbują po prostu zostawić to za sobą.

Kilka telefonów dziennie w sprawie źródeł

Kristy Probert, właścicielka miejscowego hotelu w Weldborough, powiedziała CNN, że była zdezorientowana, gdy we wrześniu turyści zaczęli zadawać jej pytania na temat gorących źródeł. - Na początku to było kilka telefonów - stwierdziła. - Ale potem ludzie zaczęli pojawiać się masowo.

Jak relacjonowała, odbierała pięć telefonów w tej sprawie dziennie, a co najmniej dwie lub trzy osoby przybywały do hotelu szukając poleconego przez sztuczną inteligencję miejsca.

Wydało się jej to dziwne, bo hotel jest w bardzo odległym miejscu. Za każdym razem odpowiadała: "Jeśli znajdziecie te gorące źródła, stawiam piwo". Zapewniła też, że lokalna rzeka jest lodowata, a nurkowie poszukujący w niej szafirów noszą specjalne pianki.

Czy ufać poleceniom AI?

Anne Hardy, adiunkt na wydziale turystyki Southern Cross University w Australii, powiedziała w rozmowie z CNN, że sztuczna inteligencja stała się "wszechobecna w podróżach i turystyce", dodając, że około 37 procent turystów korzysta ze sztucznej inteligencji w zakresie porad dotyczących planów wyjazdowych. Ostrzegła, że chociaż AI może być pomocne, to często zdarzają mu się błędy lub "halucynacje", takie jak wspominane gorące źródła. Stwierdziła, że ​​może to mieć niebezpieczne konsekwencje, podając jako przykład odległe tereny Tasmanii, w których nie ma żadnych usług ani zasięgu sieci komórkowych.

Wodospad Horseshoe Falls w Parku Narodowym Mount Field w Tasmanii - to miejsce istnieje naprawdę
Wodospad Horseshoe Falls w Parku Narodowym Mount Field w Tasmanii - to miejsce istnieje naprawdę
Źródło: Shutterstock

- Wiele razy byłam świadkiem sytuacji, w których sztuczna inteligencja podawała bardzo niedokładne propozycje spacerów w ciągu dnia, jeśli chodzi chociażby o długość trasy, poziom trudności czy warunki pogodowe - powiedziała w wywiadzie dla CNN. Radzi, aby w sprawie podróży stawiać na samodzielne poszukiwanie informacji, na przykład w zaufanych przewodnikach, lub chociaż upewniać się, przykładowo u swoich gospodarzy, czy to, co podała sztuczna inteligencja, zgadza się z rzeczywistością.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sztuczna inteligencjaAIAustraliaPodróże
