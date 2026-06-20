300 złotych na urlop. Rusza kolejna odsłona bonu turystycznego
Podlaski Bon Turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów.
Projekt realizowany jest drugi rok przez samorząd, we współpracy z Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). Skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających w Polsce, planujących indywidualne podróże do województwa podlaskiego.
W jego drugiej edycji do podziału będzie łącznie ponad 2 mln zł. W pierwszej turze można było się ubiegać o dofinansowanie pobytów od 1 kwietnia do końca czerwca; w marcu wygenerowano ponad 2,6 tys. bonów o wartości 300 zł każdy.
Jak otrzymać Podlaski Bon Turystyczny?
W sobotę od godz. 11 do godz. 12 za pośrednictwem strony internetowej Podlaskiego Bonu Turystycznego rozpocznie się nabór chętnych do skorzystania z dofinansowania wypoczynku wakacyjnego (1 lipca - 31 sierpnia).
Do wykorzystania będzie 900 tys. zł. Oznacza to, że będzie można wygenerować 3 tys. bonów. W poprzednich naborach działo się to bardzo szybko i w kilka minut rezerwowana była cała pula.
Początkowo na letnią turę (pobyty wakacyjne) samorząd zamierzał przeznaczyć mniej pieniędzy. Została jednak powiększona o kwotę, której - jak ocenia Urząd Marszałkowski w Białymstoku, również na podstawie doświadczeń ubiegłorocznych - nie uda się wykorzystać z tury wiosennej; przesunięto na ten cel również część pieniędzy z tury jesiennej.
Podlaski Bon Turystyczny - kto może go dostać?
Program jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski - w tej turze nie ma wymogu, by pochodzić spoza województwa podlaskiego, co czyni go dostępnym także dla lokalnych mieszkańców.
Kluczowe jest zaplanowanie pobytu w województwie podlaskim na minimum trzy noce w jednym z obiektów noclegowych zarejestrowanych w programie, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Bon w wysokości 300 zł, ujednoliconej dla wszystkich rodzajów obiektów, przyznawany jest jednorazowo na osobę i można go wykorzystać tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby osób w niej uczestniczących.
Baza obiektów noclegowych, które biorą udział w programie, dostępne są na stronie organizatora. Jak podkreślono w regulaminie, bon nie podlega wymianie na gotówkę.
Więcej środków i nowa nazwa
Pierwsza tura tegoroczna jeszcze trwa (do końca czerwca), do tej pory wykorzystanie bonów z tej puli sięga 65 proc. W ubiegłym roku wiosenna pula została wykorzystana w 70 procentach.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska powiedziała, że jesienią bon turystyczny zmieni się w tzw. czek turystyczny - projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powinno to być do wykorzystania 2,5 mln zł, z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów.
- Słowo 'bon' zamieniamy na 'czek', dołączamy dodatkowo pulę środków z ministerstwa - dodała.