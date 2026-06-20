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Turystyka

300 złotych na urlop. Rusza kolejna odsłona bonu turystycznego

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Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Adam Bohdan
W sobotę, między godziną 11.00 a 12.00, rozpocznie się nabór chętnych do skorzystania z Podlaskiego Bonu Turystycznego. W puli przygotowano 3 tysiące voucherów, o wartości 300 złotych każdy, na dofinansowanie wypoczynku w regionie. W poprzednich edycjach programu bony rozchodziły się w zaledwie kilka minut.

Podlaski Bon Turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów.

Projekt realizowany jest drugi rok przez samorząd, we współpracy z Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). Skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających w Polsce, planujących indywidualne podróże do województwa podlaskiego.

W jego drugiej edycji do podziału będzie łącznie ponad 2 mln zł. W pierwszej turze można było się ubiegać o dofinansowanie pobytów od 1 kwietnia do końca czerwca; w marcu wygenerowano ponad 2,6 tys. bonów o wartości 300 zł każdy.

Jak otrzymać Podlaski Bon Turystyczny?

W sobotę od godz. 11 do godz. 12 za pośrednictwem strony internetowej Podlaskiego Bonu Turystycznego rozpocznie się nabór chętnych do skorzystania z dofinansowania wypoczynku wakacyjnego (1 lipca - 31 sierpnia).

Do wykorzystania będzie 900 tys. zł. Oznacza to, że będzie można wygenerować 3 tys. bonów. W poprzednich naborach działo się to bardzo szybko i w kilka minut rezerwowana była cała pula.

Początkowo na letnią turę (pobyty wakacyjne) samorząd zamierzał przeznaczyć mniej pieniędzy. Została jednak powiększona o kwotę, której - jak ocenia Urząd Marszałkowski w Białymstoku, również na podstawie doświadczeń ubiegłorocznych - nie uda się wykorzystać z tury wiosennej; przesunięto na ten cel również część pieniędzy z tury jesiennej.

Podlaski Bon Turystyczny od września zmieni swoją nazwę.
Podlaski Bon Turystyczny od września zmieni swoją nazwę.
Źródło zdjęcia: Michał Zieliński/PAP

Podlaski Bon Turystyczny - kto może go dostać?

Program jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski - w tej turze nie ma wymogu, by pochodzić spoza województwa podlaskiego, co czyni go dostępnym także dla lokalnych mieszkańców.

Kluczowe jest zaplanowanie pobytu w województwie podlaskim na minimum trzy noce w jednym z obiektów noclegowych zarejestrowanych w programie, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Bon w wysokości 300 zł, ujednoliconej dla wszystkich rodzajów obiektów, przyznawany jest jednorazowo na osobę i można go wykorzystać tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby osób w niej uczestniczących.

Baza obiektów noclegowych, które biorą udział w programie, dostępne są na stronie organizatora. Jak podkreślono w regulaminie, bon nie podlega wymianie na gotówkę.

Voucher o wartości 300 zł można będzie wykorzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku
Voucher o wartości 300 zł można będzie wykorzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku
Źródło zdjęcia: Adam Bohdan

Więcej środków i nowa nazwa

Pierwsza tura tegoroczna jeszcze trwa (do końca czerwca), do tej pory wykorzystanie bonów z tej puli sięga 65 proc. W ubiegłym roku wiosenna pula została wykorzystana w 70 procentach.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska powiedziała, że jesienią bon turystyczny zmieni się w tzw. czek turystyczny - projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powinno to być do wykorzystania 2,5 mln zł, z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów.

- Słowo 'bon' zamieniamy na 'czek', dołączamy dodatkowo pulę środków z ministerstwa - dodała.

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Źródło: PAP
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Tagi:
PodróżePodlasie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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