300 złotych na wypoczynek. Rusza nowa edycja bonu turystycznego

1 września rusza trzecia edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego. W nowej odsłonie programu wysokość dofinansowania ma wartość 300 złotych, niezależnie od miejsca noclegu. W poprzednich edycjach, ze względu na ogromne zainteresowanie, pula bonów wyczerpała się błyskawicznie.

Podlaski Bon Turystyczny jest autorskim programem samorządu województwa podlaskiego. Powstał, aby wspierać branżę turystyczną, która ponosi skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny przy tej granicy trwa od lata 2021 roku, wielu turystów rezygnuje z przyjazdów do województwa.

Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie Adam Bohdan

Pomysł bonu stanowiącego dofinansowanie pobytów w Podlaskiem od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji w kwietniu (do wykorzystania w kwietniu i maju) oraz w drugiej w czerwcu (na pobyty wakacyjne) samorząd regionu przeznaczył na dofinansowanie w tej formie usług turystycznych w regionie łącznie ponad 2 mln zł; jednorazowe dofinansowanie wynosiło 200-400 zł.

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny?

W edycji, która ruszy w poniedziałek, wartość bonu została ujednolicona, niezależnie od miejsca noclegu, i wyniesie 300 zł. Pula pieniędzy na trzecią edycję to ponad 2,3 mln zł. Może zostać jednak zwiększona, jeśli nie zostały wykorzystane wszystkie bony z dwóch wcześniejszych edycji.

W poniedziałek, 1 września, między godziną 12:00 a 13:00, w losowo wybranym czasie, uruchomiony zostanie system generowania bonów na stronie www.podlaskibonturystyczny.pl. Warto być gotowym, bo poprzednie edycje pokazały, że zainteresowanie jest ogromne - w pierwszej turze bony zniknęły w kilka minut.

Formularz będzie aktywny do wyczerpania puli środków dostępnych w trzeciej edycji bonu. Z danych samorządu województwa wynika, że do tej pory zrealizowano ok. 4 tys. bonów.

W pierwszej edycji programu pula bonów wyczerpała się w kilka minut Shutterstock

Podlaski Bon Turystyczny - warunki

Program jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski - w tej turze nie ma wymogu, by pochodzić spoza województwa podlaskiego, co czyni go dostępnym także dla lokalnych mieszkańców.

Kluczowe jest zaplanowanie pobytu w województwie podlaskim na minimum dwie noce w jednym z obiektów noclegowych zarejestrowanych w programie, w okresie od września do końca grudnia 2025 roku. Bon w wysokości 300 zł, ujednoliconej dla wszystkich rodzajów obiektów, przyznawany jest jednorazowo na osobę i można go wykorzystać tylko na jedną rezerwację, niezależnie od liczby osób w niej uczestniczących.

Baza obiektów noclegowych, które biorą udział w programie, dostępne są na stronie organizatora. Jak podkreślono w regulaminie, bon nie podlega wymianie na gotówkę.

Władze promują Podlasie

- Idea bonu polega na tym, abyśmy tym narzędziem dotarli do obywateli naszego kraju z przekazem, że województwo podlaskie jest miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym, gdzie warto spędzić urlop, długi weekend czy przyjechać na wakacje. Wiele lat temu nasze położenie przy wschodniej granicy było naszym atutem. Sytuacja geopolityczna od nas niezależna spowodowała, że to już nie jest nasz atut - podkreślił marszałek województwa Łukasz Prokorym.

Jak mówił, dzięki pomysłowi tego bonu i za relatywnie nieduże pieniądze, region uzyskał dużą promocję swojej branży turystycznej w mediach nie tylko polskich. - Bon był narzędziem, którym powiedzieliśmy (...), że u nas jest bezpiecznie i atrakcyjnie - dodał Prokorym.

Władze regionu zapowiadają kontynuację tego pomysłu również w 2026 roku.

