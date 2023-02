20 niedocenianych miejsc w Europie, które warto odwiedzić w 2023 roku

Inicjatywa Affric Highlands w Szkocji. Szkocja podejmuje wiele inicjatyw na rzecz odbudowy ekosystemów. Najbardziej ambitnym, według portalu "The Guardian", jest Affric Highlands. Obejmuje on swoim działaniem 500 akrów ziemi między Loch Ness i Kintail. To największy projekt w Wielkiej Brytanii, którego celem jest odbudowa dzikiej przyrody na określonym terenie. Na tym terenie działa wielu wolontariuszy zajmujących się ochroną przyrody, ale tworzone są także miejsca noclegowe i prowadzone są warsztaty i prelekcje dla turystów. Fuseta, Portugalia. Turyści z całego świata zachwycają się słynnymi klifami na zachód od Faro na południu Portugalii, ale rejon na wschód pozostaje niemal od nich wolny. Znajduje się tam malutka rybacka miejscowość Fuseta, w której czas się zatrzymał. Znajdziemy tam restauracje grillujące ryby na świeżym powietrzu i rybaków rozładowujących na brzegu swoje połowy. Fuseta ma dostęp do przepięknych piaszczystych plaż i jest połączona promem z okolicznymi wysepkami, na których napotkanie człowieka to wyzwanie.

Trasa z Monachium do La Spezia. "Guardian" proponuje 15-godzinne połączenie kolejowe z Monachium do włoskiego miasta La Spezia i przekonuje, że sama podróż pociągiem będzie dużą atrakcją. Z okien ujrzymy klasztor Certosa di Pavia, rzekę Pad, wybrzeża Genui, Ligurii, a na końcu wioski Cinque Terre, fragmentu riwiery liguryjskiej. Ceny biletów na tej trasie dla dwuosobowego przedziału sypialnego zaczynają się od 199,80 euro. Zabytki północnej Anglii. Północna Anglia to na mapie Europy ważne miejsce, gdy zależy nam na obcowaniu z kulturą. 18 lutego, po przebudowie wartej 15 milionów funtów, zostanie ponownie otwarte Manchester Museum prezentujące eksponaty z zakresu archeologii, antropologii i historii naturalnej. Ponadto na czerwiec zaplanowano wielkie otwarcie centrum kultury Factory International, które przez cały rok będzie przedstawiać między innymi spektakle teatralne, taneczne czy wystawy malarskie. Fani muzyki powinni udać się za to do Liverpoolu, który jest tegorocznym organizatorem Eurowizji. The Ridgeway National Trail, Anglia. Szlak biegnie przez 87 mil od Avebury w Wiltshire przez North Wessex Downs i Chilterns do Ivinghoe Beacon w Buckinghamshire. To jedna z najstarszych tras w Wielkiej Brytanii. Ścieżka łączy Wayland's Smithy (grobowiec z epoki kamienia, który ma ponad 5500 lat, do którego można wejść i zwiedzać go za darmo) i tajemniczą figurę Uffington White Horse przedstawiającą białego konia o długości 110 metrów. Ridgeway jest rajem dla dzikiej przyrody, można tu napotkać m.in. rzadkie ćmy, ptaki drapieżne czy skowronki. Toskania śladami Donatella. Donatello należy do najwybitniejszych rzeźbiarzy w historii i najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego renesansu. Dobrym pomysłem może być podróż po Toskanii śladami artysty. We Florencji znajduje się niezliczona ilość jego prac, ale znajdziemy je też w pobliskich miastach, takich jak m.in. Prato, Lukka, Piza czy Siena. Podróż pomiędzy nimi jest łatwo dostępna dzięki dobrze zorganizowanemu transportowi publicznemu. Hauts-de-France, Francja. Ten najbardziej wysunięty na północ region Francji zdobył nagrodę European Region of Gastronomy 2023. Zapoznać się z jego niezwykłą ofertą kulinarną można chociażby w tętniącym życiem Lille, w którym mieszczą się najlepsze restauracje z kuchnią flamandzką. Jeżeli chcemy wydać nieco mniej pieniędzy, warto odwiedzić w sobotę targ w Montreuil-sur-Mer, gdzie znajdziemy najlepszej jakości sery, wino, czekoladę i kawę. Kopenhaga, Dania. Stolica Danii znajduje się w ścisłej czołówce każdego kolejnego rankingu najlepszych miast do życia. Kopenhaga ma jednak również wiele do zaoferowania turystom. Bajkowe, kolorowe kamieniczki na tle kanałów i niezliczonej ilości rowerów - tak w skrócie przedstawia się to miasto. Przez cały 2023 rok będzie nosić dumne miano stolicy architektury UNESCO, dlatego 24 marca Danish Architecture Center organizuje wystawę poświęconą duńskiej architekturze. Natomiast w weekend 25-25 marca otwarte będą dla turystów najwspanialsze budynki miasta, które zwykle są dla nich niedostępne.