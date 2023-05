Platforma społecznościowa planuje cięcia i wyjście z chińskiego rynku. "To trudne środowisko"

716 osób straci pracę w LinkedIn. Firma zapowiedziała też wyjście z rynku chińskiego. - To trudne środowisko - skomentowano. Ryan Roslansky, szef firmy przekazał w komunikacie, że te decyzje mają na celu usprawnienie operacyjne firmy. Według niego, nowe zmiany przyczynią się do utworzenia 250 nowych miejsc pracy.

Roslansky: zmiany spowodują utworzenie nowych miejsc pracy

Biznes w Chinach. "Rażące ustępstwo"

Inna podobna platforma InCareers również zostanie wycofana do 9 sierpnia z rynku chińskiego. W 2014 roku LinkedIn zgodziła się dostosować do wymogów chińskiego rządu, aby móc rozwijać tam biznes. Wówczas amerykański senator Rick Scott w liście do szefa LinkedIn Ryana Roslansky'ego i szefa Microsoftu Satya Nadelli nazwał to posunięcie "rażącym ustępstwem i aktem uległości wobec komunistycznych Chin".