Tech Zuckerberg ostrzega USA: to nie będzie skutecznym rozwiązaniem Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

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Stany Zjednoczone nie powinny blokować chińskich modeli AI - ocenił szef Mety Mark Zuckerberg w rozmowie z "Financial Times".

Prezes Mety ostrzegł, że próba zakazania chińskich modeli sztucznej inteligencji nie zapewni Stanom Zjednoczonym przewagi w globalnym wyścigu technologicznym.

Zdaniem Zuckerberga amerykańskie firmy powinny zamiast tego "systematycznie" identyfikować wąskie gardła i bariery, które utrudniają im skuteczną rywalizację z przedsiębiorstwami z Chin.

Szef Mety ocenił, że wprowadzenie przez USA zakazu dotyczącego chińskich modeli AI nie będzie "skutecznym rozwiązaniem".

Dowiedz się więcej: Nowy zakaz USA. Jest zapowiedź Chin

Debata w administracji Trumpa

W Waszyngtonie trwa debata na temat regulowania szybko rozwijającej się technologii oraz odpowiedzi na coraz bardziej zaawansowaną konkurencję ze strony Chin.

Część wysokich rangą urzędników administracji Donalda Trumpa twierdzi, że istnieją dowody na to, iż chińska firma Moonshot AI potajemnie wykorzystywała modele amerykańskich konkurentów do trenowania swojego najnowszego systemu Kimi K3. Moonshot odrzucił te zarzuty.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ostrzegł w ubiegłym tygodniu, że możliwe będzie rozważenie "sankcji", jeżeli chińskie laboratoria "przekroczą granicę kradzieży własności intelektualnej".

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USA ograniczają import technologii

We wtorek amerykański rząd ogłosił zakaz importu nowych humanoidalnych i czworonożnych robotów produkowanych przez zagraniczne firmy. Administracja uzasadniła decyzję "niedopuszczalnym ryzykiem" dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Ograniczenia obejmują również przetwornice energii wykorzystywane do podłączania infrastruktury odnawialnych źródeł energii i magazynów energii do sieci elektroenergetycznej.

Nowe przepisy nie dotyczą modeli, które zostały już dopuszczone do użytku. To kolejne działanie Waszyngtonu mające wzmocnić i zabezpieczyć krajowy przemysł oraz łańcuchy dostaw w obliczu nasilającej się rywalizacji z Chinami o dominację w dziedzinie zaawansowanych technologii i sztucznej inteligencji.