Byli symbolem pracy zdalnej. Każą pracownikom wracać do biur

czytaj dalej

Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie - poinformowała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Jednocześnie część rodziców może dostać podwyższone świadczenie nieco później, niż się spodziewa.