Handel w sieci pod lupą. Fiskus ma dostać nową broń

Resort finansów o zmianach w przepisach

"Nowe przepisy w szczególności nałożą określone obowiązki na tzw. operatorów platform. Upraszczając, są to podmioty, które udostępniają swoje strony internetowe, oprogramowanie, bądź aplikacje mobilne sprzedawcom, którzy dzięki nim mogą kontaktować się z innymi użytkownikami, zawierać z nimi transakcje i na tym zarabiać. Informacje o tych transakcjach będą przez operatorów platform zbierane i weryfikowane, a następnie przekazywane administracjom podatkowym, co ma sprzyjać zapewnieniu równych szans podatnikom oferującym swoje towary i usługi w internecie i poza nim" - przekazał TVN24 Biznes wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Jak to ma wyglądać w praktyce?

O to, jak to ma wyglądać z perspektywy platform sprzedażowych, zapytaliśmy m.in. OLX, które brało udział w konsultacjach publicznych tego projektu ustawy.

Proponowane zmiany - uwagi do projektu

W opinii do projektu ustawy przekazanego do konsultacji publicznych Izba Gospodarki Elektronicznej stwierdziła, że "przepisy Dyrektywy DAC7 dotyczyć będą zarówno platform z obszaru UE, w tym Polski, jak i państw trzecich, według naszej wstępnej oceny obowiązki sprawozdawcze przewidziane przepisami niniejszego projektu mogą być bardzo trudne do wyegzekwowania w przypadku operatorów platform handlowych spoza UE (np. amerykańskich czy azjatyckich)".

"Dlatego e-Izba ma obawy co do dalszych zmian dotyczących nakładania nowych obowiązków na platformy cyfrowe i sprzedawców unijnych, gdyż mogą one niekorzystnie wpłynąć na konkurencyjność rodzimych podmiotów w stosunku do sprzedawców spoza UE" - stwierdziła IGE.