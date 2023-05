Zmiany dla klientów giganta komórkowego w Polsce. Część osób zgłasza problemy

T-Mobile Polska z końcem kwietnia wyłączyło sieć 3G na terenie całego kraju - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe różowego operatora. Dla części osób oznacza to konieczność wymiany kart SIM i urządzeń na nowsze. "Mimo szerokich i licznych kampanii zachęcających do bezpłatnej wymiany kart SIM, nadal trafiają do nas zgłoszenia od klientów" - przekazali przedstawiciele T-Mobile Polska. Do wyłączenia sieci 3G w Polsce szykuje się też Orange. Operator podał, kiedy rozpocznie się ten proces.

3G jest trzecią generacją sieci mobilnej, która w porównaniu do 2G, umożliwiała lepszą jakość rozmów i dostęp do internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s. Wraz z szerszym dostępem do internetu na urządzeniach mobilnych, 3G stało się jednak niewystarczające. Dlatego część sieci w Polsce już teraz zdecydowała o wyłączeniu technologii 3G.

T-Mobile i Orange wyłączają sieć 3G w Polsce

Wśród nich jest T-Mobile Polska, które z końcem kwietnia 2023 roku wyłączyło sieć 3G w całej Polsce. "Od lat systematycznie zastępujmy stare technologie najnowszymi rozwiązaniami, co z końcem kwietnia przełożyło się na wyłączenie 3G na terenie całego kraju" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe operatora.

Przedstawiciele giganta komórkowego wskazywali wcześniej, że odzyskane w ten sposób częstotliwości z zakresu 900 MHz T-Mobile planuje przeznaczyć na zwiększenie prędkości uzyskiwanych przez klientów w sieciach LTE i 5G oraz ich pojemności.

Decyzję o wyłączeniu sieci 3G podjęło również Orange. "W Orange Polska proces ten rozpocznie się we wrześniu 2023 od pilotażowego wyłączenia 3G w okolicach Piły i Sieradza i potrwa do końca 2025" - czytamy w komunikacie na stronie firmy. Operator porównuje technologię 2G do drogi polnej, 3G do drogi krajowej, 4G do drogi szybkiego ruchu, a 5G do autostrady.

"Trafiają do nas zgłoszenia od klientów"

Dla części osób wyłączenie technologii 3G oznacza konieczność wymiany najstarszych kart SIM. Część klientów T-Mobile Polska jednak tego nie zrobiła, dlatego do operatora wpływają zgłoszenia o problemach w korzystaniu z usług.

"O stopniowym wygaszaniu standardu 3G informowaliśmy naszym klientów już od 2021 roku. Mimo szerokich i licznych kampanii zachęcających do bezpłatnej wymiany kart SIM, nadal trafiają do nas zgłoszenia od klientów, którzy korzystają ze starych kart SIM czy telefonów niepozwalających na korzystanie z LTE/5G i VoLTE" - poinformowało nas biuro prasowe T-Mobile Polska. "Takim klientom staramy się jak najszybciej pomóc i umożliwić im swobodne korzystanie z naszej sieci" - dodano.

W przypadku braku wymiany telefonu lub karty, mogą wystąpić kłopoty z nawiązaniem lub odebraniem połączeń głosowych, ze względu na większe obciążenie tej sieci, a także możliwym brakiem dostępu do internetu mobilnego.

Biuro prasowe T-Mobile Polska zapewniło przy tym, że operator stale monitoruje jakość sieci. "Wzmacniamy jej zasięg w miejscach, w których klienci sygnalizują nam jego mniejszą moc – na bieżąco reagujmy na każde zgłoszenie" - czytamy.

Nie wszyscy operatorzy

Nie wszystkie sieci zdecydowały się na wyłączenie sieci 3G w Polsce. Plus informował nas w marcu br., że "obecnie nie planuje wyłączenia 3G". Decyzja w sprawie przyszłości 3G na razie nie zapadła również w sieci Play.

