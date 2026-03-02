Ataki odwetowe Iranu. Zakłócenia łączności i zasilania w ZEA i Bahrajnie

Jak przekazał Amazon, dwa tzw. "availability zones" w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - czyli klastry centrów danych - zostały w poniedziałek pozbawione zasilania. Informacja pojawiła się na stronie firmy.
Dzień wcześniej AWS informował, że jedna ze stref w ZEA została dotknięta incydentem po tym, jak w obiekt uderzyły "obiekty", wywołując iskry i pożar. W konsekwencji zasilanie zostało wyłączone.
"Możemy potwierdzić, że zlokalizowany problem z zasilaniem dotknął kolejną strefę dostępności w regionie ZEA" - przekazał AWS.
Częściowe przywracanie usług
Firma informowała wcześniej w poniedziałek o częściowym przywróceniu usług w regionie. Jednocześnie zaapelowała do klientów o korzystanie z infrastruktury w innych regionach, zaznaczając, że pełne przywrócenie działania może potrwać jeszcze "wiele godzin".
Spółka nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła, czy incydent w ZEA był bezpośrednio związany z irańskimi atakami.
AWS poinformował również o zlokalizowanych problemach z zasilaniem w jednej ze swoich stref w Bahrajnie.
Amazon Web Services
Amazon Web Services oferuje szereg usług infrastruktury internetowej, które pozwalają firmom wynajmować komputery i serwery do obsługi swoich aplikacji i stron internetowych. W związku z tym wszelkie problemy w AWS mogą szybko wpłynąć na resztę internetu, powodując awarie stron internetowych, które mogą nie mieć wyraźnego związku z samym Amazonem.
AWS to obecnie najpopularniejszy dostawca tego typu usług w chmurze na świecie.
Opracował Jan Sowa/ams
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters