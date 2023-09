Na konto wpływa nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Wyniki badania

Jak wskazuje firma Imker we wstępie do swojego raportu "Analiza rynku ekonomii twórców 2023", do niedawna zarabianie w sieci kojarzyło się z pojęciem influencera. Kimś, kto pokazuje siebie i swoje życie społeczności osób, która go obserwuje. Chociaż influencer też może być twórcą internetowym, to jednak jest pewna podstawowa różnica, bo twórcy nie skupiają się na pokazywanie siebie, tylko na przekazywaniu swojej wiedzy na dany temat lub pasji.