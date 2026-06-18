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Rywal Muska krytykuje jego firmę. "To porażka"

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SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Koshiro K/Shutterstock
xAI Elona Musk to porażka, która nie będzie konkurencyjna w dziedzinie sztucznej inteligencji - powiedział w rozmowie z CNBC Yann LeCun, założyciel AMI Labs, firmy wyspecjalizowanej w badaniach nad dużymi modelami językowymi (LLM). W jego opinii branży AI grozi "gwałtowne pęknięcie bańki".

LeCun - wcześniej główny badacz ds. sztucznej inteligencji w Meta - od dłuższego czasu pozostaje w konflikcie z Muskiem, właścicielem X, xAI, Tesli i SpaceX. W mediach społecznościowych ocenił, że słowa najbogatszego człowieka świata na temat AI to "teorie spiskowe".

W odpowiedzi Musk zarzucił mu, że "od dawna nie ma pojęcia o sztucznej inteligencji". Założyciel AMI Labs jest często nazywany "ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji" ze względu na swoje osiągnięcia w dziedzinie.

Współzałożyciele opuszczają xAI

W wywiadzie dla CNBC LeCun powiedział, że jego zdaniem xAI Muska jest "swego rodzaju porażką, ponieważ jego zespół założycielski odszedł".

- Elon znajduje się obecnie w sytuacji, w której bardzo, bardzo trudno jest mu zatrudnić najlepszych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji, ponieważ, no cóż, nie zachowywał się zbyt dobrze wobec poprzedniego zespołu - ocenił.

W ciągu ostatniego roku xAI opuściło kilku współzałożycieli. W lutym Musk połączył startup ze SpaceX, w wyniku czego wycena firmy wyniosła 1,25 bilionów dolarów. W ciągu trzech miesięcy do 31 marca segment sztucznej inteligencji SpaceX odnotował stratę operacyjną w wysokości 2,5 mld dolarów.

xAI nie będzie konkurencją dla OpenAI

W opinii LeCuna xAI dysponuje "ogromną infrastrukturą", którą wynajmuje innym firmom, "ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki Musk może odzyskać poniesione koszty". Startup właściciela SpaceX posiada centra danych Colossus 1 i Colossus 2 w Memphis w Tennessee. Zarówno Google, jak i Anthropic wynajmowały w nich moc obliczeniową.

- Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do perspektyw xAI - stwierdził dyrektor wykonawczy AMI Labs i dodał, że nie spodziewa się, żeby xAI było w stanie konkurować m.in. z OpenAI i Anthropic.

Bańka AI na skraju pęknięcia

Jednocześnie zdaniem LeCuna ceny usług opartych na sztucznej inteligencji "rosną, ale koszty ich eksploatacji maleją - choć niewystarczająco szybko".

- W rezultacie wszystkie te firmy ponoszą straty, a korzystanie z tych usług przez większość użytkowników jest w zasadzie finansowane przez inwestorów. To nie może trwać zbyt długo, prawda? - zwrócił uwagę.

Według niego laboratoria takie, jak OpenAI i Anthropic "będą musiały podnieść ceny i obniżyć koszty, bo inaczej dojdzie do wielkiego pęknięcia bańki".

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Źródło: CNBC
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Tagi:
AIxAISztuczna inteligencjaElon Musk
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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