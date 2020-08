Trump zaostrza działania wobec popularnej chińskiej aplikacji

Amerykańskie media podkreślają, że rozporządzenie Trumpa ma ogólnikowy charakter i "nie do końca wiadomo, co jest rozumiane przez określenie 'transakcje'" - jak pisze serwis finansowy agencji Associated Press.

Oskarżenia prezydenta

Wielu ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa uważa, że TikTok może być używany przez Chiny w celach sprzecznych z interesami USA, w tym - do szpiegowania. Aplikacja była przedmiotem specjalnego dochodzeniu komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA, czyli CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Miało ono wyjaśnić, czy popularny zwłaszcza wśród młodzieży, program do tworzenia krótkich filmów nie niesie zagrożeń dla bezpieczeństwa USA.