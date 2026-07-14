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Australia zaostrza przepisy. Młodzi nadal omijają zakaz dostępu do mediów społecznościowych

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Aleksandra Sidorowska: trochę martwię się o dzieci australijskie, wejście w media społecznościowe może okazać się dla nich trudne
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Australijskie platformy internetowe mają problemy już na pierwszym etapie weryfikacji wieku użytkowników. Z badania zespołu, który doradzał rządowi przy wdrażaniu przepisów ograniczających dostęp młodzieży do social mediów, wynika, że zakaz można łatwo obejść.

Od grudnia australijskie prawo zobowiązuje między innymi Instagram, Snapchat i YouTube do blokowania kont należących do osób poniżej 16. roku życia. Operatorzy mają podejmować "rozsądne kroki", a rząd zaleca stosowanie kilku metod pozwalających ustalić wiek użytkownika.

Nowe przepisy są jednak szeroko krytykowane. Badania sugerują, że większość osób poniżej 16. roku życia nadal może korzystać z objętych zakazem platform. W odpowiedzi australijski rząd w ubiegłym miesiącu podwoił maksymalną karę i zagroził koncernom technologicznym postępowaniami sądowymi.

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Ani jednej prośby o potwierdzenie wieku

Zespół testerów oprogramowania, który w 2025 roku sprawdzał systemy weryfikacji wieku na grupie ponad tysiąca Australijczyków, utworzył po wejściu przepisów w życie 50 kont. Na każdym z nich jako wiek użytkownika wskazano 16 lat.

Jak przekazali badacze Reutersowi, żadna platforma nie zażądała dowodu wieku.

- Powinieneś zostać poproszony o wykazanie, ile masz lat, a ani razu nie poproszono nas o zweryfikowanie wieku ani skorzystanie z mechanizmów jego potwierdzania - powiedział Andrew Hammond, dyrektor firmy KJR, która przeprowadziła pierwotny test w 2025 roku.

Wszystkie 50 kont pozostaje aktywnych. Zostały utworzone na dziewięciu z dziesięciu platform objętych ograniczeniami, w tym na Instagramie, Snapchacie, TikToku i YouTubie.

Reklamy dla młodych i treści pornograficzne

Niektóre fikcyjne konta otrzymywały reklamy produktów bankowych skierowanych do młodzieży. Zdaniem Hammonda może to wskazywać, że platformy prawidłowo rozpoznały przybliżony wiek użytkowników.

Jedno z kont utworzonych w serwisie X, którego użytkownik zadeklarował wiek 16 lat, otrzymało natomiast dostęp do treści pornograficznych.

Żadna z platform nie pozwalała na rejestrację osobom, które wprost wskazały, że mają mniej niż 16 lat. Jedynym serwisem, który nie pozwolił założyć konta bez potwierdzenia wieku, była australijska platforma streamingowa Kick.

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Platformy odpowiadają na zarzuty

Przedstawiciel Mety ocenił, że test przeprowadzony przez Hammonda wydaje się niezgodny z wytycznymi regulatora. Zgodnie z nimi platformy powinny przechodzić do formalnej weryfikacji wieku dopiero wtedy, gdy zachowanie użytkownika sugeruje, że może on być niepełnoletni albo gdy konto zostanie zgłoszone.

Rzecznik firmy dodał, że fikcyjne konta zostały zadeklarowane jako należące do osób powyżej minimalnego wieku. Jak zaznaczył, nie wiadomo też, czy publikowały treści lub zachowywały się w sposób typowy dla rzeczywistych użytkowników poniżej 16. roku życia.

Przedstawiciel Kicka przekazał, że opieranie się na przewidywaniu wieku nie byłoby możliwe, ponieważ platforma jest nowa i nie ma wystarczającej ilości danych o użytkownikach.

Snap i TikTok odmówiły komentarza. Google i X nie odpowiedziały na pytania.

Regulator pozostaje pewny systemu

Przedstawiciel australijskiej komisji eSafety oświadczył, że regulator "nadal jest przekonany, iż platformy objęte ograniczeniami wiekowymi dysponują technologią i zasobami potrzebnymi do uniemożliwienia australijskim dzieciom poniżej 16. roku życia posiadania kont".

Dodał, że zalecany system stopniowego zwiększania poziomu kontroli, "jeżeli zostanie prawidłowo wdrożony, sprawia, że nie istnieje pojedynczy punkt awarii".

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Młodzi użytkownicy podają fałszywy wiek

Po początkowych informacjach, że w ciągu miesiąca zlikwidowano około 4,7 miliona kont podejrzewanych o należenie do niepełnoletnich użytkowników, zaczęły pojawiać się kolejne doniesienia o obchodzeniu przepisów.

Platformy utrzymują, że stosują się do zaleceń regulatora, które na pierwszym etapie przewidują możliwie najmniej uciążliwe metody kontroli. Ze względu na obawy dotyczące prywatności nie mogą przy tym opierać się wyłącznie na dokumentach wydawanych przez państwo.

Część ekspertów uczestniczących w pierwotnym badaniu ostrzegała, że nie uwzględniało ono realnych sposobów obchodzenia zabezpieczeń, w tym wpisywania przez osoby niepełnoletnie fałszywych dat urodzenia.

- Chcieliśmy rozmawiać o obchodzeniu zabezpieczeń, ale cały czas słyszeliśmy, że nie jest to część właściwego testu - powiedział Colm Gannon, szef australijskiego oddziału Międzynarodowego Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, który doradzał przy projekcie.

- Obecnie widzimy, że obchodzenie zabezpieczeń stało się podstawową metodą stosowaną przez młodych ludzi - dodał.

Amanda Third, badaczka praw cyfrowych młodzieży, która doradzała przy badaniu i uczestniczy obecnie w dwuletniej analizie skutków zakazu, zaznaczyła, że platformy miały najpierw koncentrować się na kontach, których użytkownicy sami deklarowali zbyt niski wiek. Dopiero od połowy roku miały szerzej stosować systemy przewidujące wiek na podstawie aktywności.

- Kolejna partia danych zebrana po tym etapie może pokazać bardziej imponujące statystyki - powiedziała.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
TechnologiaSztuczna inteligencjaMedia społecznościoweAustralia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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