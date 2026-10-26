Tech Zainwestują miliardy w rozwój AI Oprac. Jan Sowa |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Skorzewiak/Shutterstock

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Spółka poinformowała o planach w poniedziałek. Nvidia, AMD i Broadcom są zainteresowane zakupem akcji Meta o wartości do pięciu miliardów dolarów - podała firma w komunikacie.

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Meta zwiększa wydatki na infrastrukturę AI

Pozyskane środki mają wesprzeć inwestycje związane z aplikacjami Meta, agentem AI Muse i działalnością w obszarze centrów danych. Firma planuje finansować je także z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, długu o ratingu inwestycyjnym i partnerstw.

Meta buduje cztery tak zwane superklastry, z których każdy ma mieć moc obliczeniową przekraczającą jeden gigawat. Spółka zapowiedziała, że w 2026 roku niemal podwoi całkowitą pojemność swojej infrastruktury w porównaniu z poprzednim rokiem.

- Plan pozyskania dodatkowego kapitału odzwierciedla ogromne nakłady potrzebne, by dotrzymać kroku wyścigowi AI - powiedział CNBC Ben Wood, starszy partner w firmie CCS Insight.

Wysokie nakłady obciążają wyniki

Zapowiedź finansowania pojawia się kilka dni po publikacji wyników Meta za trzeci kwartał. Przychody firmy wzrosły o 26 proc. rok do roku i wyniosły 64,60 miliarda dolarów. Analitycy spodziewali się 63,37 miliarda dolarów.

Inwestorzy skupili się jednak na ujemnych wolnych przepływach pieniężnych i podwyższonej prognozie wydatków inwestycyjnych. Meta spodziewa się, że w całym roku przeznaczy na nie od 135 do 145 miliardów dolarów. Wcześniej dolna granica prognozy wynosiła 130 miliardów dolarów.

Po wynikach kurs akcji spółki spadł. Po ogłoszeniu planu pozyskania kapitału akcje Meta rosły przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji o 1,6 proc.

Firmy technologiczne szukają pieniędzy na AI

Najwięksi dostawcy usług chmurowych i technologicznych zwiększają zadłużenie oraz pozyskują kapitał na infrastrukturę AI. Goldman Sachs szacuje, że w latach 2026-2031 wydatki związane z AI na obliczenia, centra danych i energię mogą sięgnąć łącznie około 7,6 biliona dolarów.

W czerwcu Alphabet, właściciel Google'a, zapowiedział, że będzie szukać 85 miliardów dolarów finansowania. SpaceX pozyskał 40 miliardów dolarów w ramach finansowania dłużnego na zakup procesorów graficznych. Anthropic przygotowuje się do wejścia na giełdę.