Zadbaj o zdrowie z telemedycyną

Stwierdzenie, że dostępność lekarzy jest dziś lepsza niż kiedykolwiek wcześniej, może się wydać z pewnością kontrowersyjna – zwłaszcza, gdy na niektóre wizyty w gabinecie stacjonarnym musimy czekać długimi tygodniami. Faktem jest jednak, że obecnie mamy możliwość konsultacji oraz doraźnej opieki przez całą dobę siedem dni w tygodniu. To wszystko dzięki platformom telemedycznym. Jedną z nich jest Med24. Co warto o niej wiedzieć, kiedy możemy z niej skorzystać i jakie ma zalety? Zapraszamy do lektury!

Nie tylko leczyć…

Portale telemedyczne przede wszystkim nie tylko ułatwiają dostęp do lekarzy, którzy są dzięki nim dostępni przez 24h, lecz również mogą przyśpieszyć diagnozę oraz samo leczenie. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy w delegacji czy może na urlopie na drugim końcu kraju. Znacznie podwyższona gorączka, grypa, zatrucia pokarmowe i wiele innych dolegliwości zdrowotnych omówimy właściwie od ręki z internistą. Dzięki możliwości przesyłania zdjęć czy kontaktowi przez kamerę możemy także pokazać lekarzowi niepokojące zmiany skórne, które pojawiły się na naszym ciele, a także zmiany w jamie ustnej, czy inne dolegliwości.

Dostępność przez 24h teleporad to także duże ułatwienie dla rodziców mniejszych, jak i większych dzieci. Zaostrzenie stanu zapalnego u maluszka czy zwiększona temperatura ciała potrafi spędzić sen z powiek. Dzięki Med24 nie musimy czekać do rana na wizytę czy szukać informacji w niesprawdzonych, niepewnych źródłach, które mogą być dla nas źródłem dodatkowego stresu. Z pediatrą również skontaktujemy się w ciągu 15 minut, także w nocy dzięki czemu przyśpieszymy działania.

Lecz również zapobiegać

Oczywiście dostępność lekarzy rodzinnych przez 24h jest przydatna nie tylko w sytuacjach nagłych. Popularne powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto skorzystać z możliwości, jakie daje telemedycyna do regularnej, profilaktycznej weryfikacji stanu naszego zdrowia. Wizyty 24/7 w 15 minut w Med24 sprawiają, że warto wygospodarować zaledwie kilkadziesiąt minut naszego czasu w tygodniu, aby uzyskać skierowanie na niezbędne według lekarza badania.

Możemy też, już po wykonaniu niezbędnych zabiegów skonsultować je, a tym samym uzyskać zalecenia dotyczące tego, jak często powinniśmy je powtarzać lub z którym specjalistą się skontaktować w celu uzyskania diagnozy. Dostęp do lekarzy specjalistów dzięki telemedycynie jest również ułatwiony. Niepotrzebne jest skierowanie i co najważniejsze, nie trzeba oczekiwać na wizytę tygodniami, czy nawet miesiącami. To znacznie przyspiesza diagnozę, a następnie proces leczenia.

mat. sponsorowany

Różnorodne potrzeby pacjentów

Portale medyczne dla pacjentów i szybka dostępność lekarzy niosą też zalety na przykład dla osób, które ze względu na swoje schorzenia potrzebują regularnych, nieco częstszych konsultacji. Zaliczamy do nich osoby przewlekle chore, które w zależności od typu choroby czasami również – w trakcie jej zaostrzenia czy pojawienia się nowych objawów – potrzebują jak najszybciej dostać się na wizytę do lekarza i nie mogą na nią czekać tygodniami. Czas ma tu kluczowe znaczenie, dlatego warto pamiętać o alternatywie jaką w stosunku do odwiedzin w tradycyjnym gabinecie jest teleporada 24/7.

Inną grupą pacjentów, dla których są one dużym ułatwieniem z pewnością są osoby z niepełnosprawnościami. Bywa, że wychodzenie z domu i poruszanie się po mieście jest dla nich uciążliwe lub wręcz niemożliwe bez pomocy bliskich z rodziny czy sąsiadów. Wśród takich osób również bywają te, które cierpią na choroby przewlekłe, na przykład przyjmujące stale leki. Możliwość wypisania e-recepty oszczędza im uciążliwego poruszania się po mieście, a tym samym stresu.

Skuteczna pomoc psychologiczna

Warto także zdawać sobie sprawę, że w portalu Med24 pomoc mogą uzyskać również osoby potrzebujące pomocy psychologicznej, psychiatrycznej czy psychoterapii. Podobnie jak w przypadku innych chorób stały i regularny kontakt dorosłych, lecz również dzieci z lekarzami czy specjalistami może mieć kluczowe znaczenie. Niestety, nie pomaga w tym czas oczekiwania na wizytę w ramach państwowej opieki, na którą trzeba czekać niekiedy nawet pół roku! W przypadku portali telemedycznych w szybki sposób możemy skorzystać z pomocy lub skonsultować niepokojące zachowania dziecka.

To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które często wyjeżdżają na przykład w podróże służbowe lub po prostu dużo pracują i umówienie dogodnego terminu jest dla nich utrudnione. Co równie istotne, terapia online jest równie skuteczna co tradycyjna (badanie: BARAK, HEN, BONIEL-NISSIM, & SHAPIRA, 2008).

Szereg zalet portali medycznych

Zbliżając się już powoli do podsumowania warto wymienić największe zalety portali telemedycznych, takich jak Med24. Należą do nich:

• wizytę u lekarza odbywamy bez wychodzenia z domu i długiego oczekiwania na wizytę, • dostęp do specjalistów jest łatwy i przyśpiesza diagnostykę oraz samo leczenie, • lekarze interniści oraz pediatrzy dostępni są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i skontaktujemy się z nimi gdziekolwiek jesteśmy, • e-wizyty są bezpieczne – nie narażamy siebie lub dziecka na kontakt z innymi chorymi w przychodniach, jak i sami nie zarażamy innych. Może to być ważne także dla osób przewlekle chorych.

Warto pamiętać, że lekarze w ramach telemedycyny mogą również, oczywiście po konsultacji z osobą chorą, wystawić zwolnienie lekarskie. To również może mieć znaczenie, jeśli nasz stan zdrowia nie pozwala nam na przemieszczanie się lub długie oczekiwanie w kolejce. Oszczędność czasu jest też kluczowa w przypadku przyjmowania różnorodnych leków. Nie ma znaczenia czy to leki przyjmowane w związku z przewlekłą chorobą czy antykoncepcja hormonalna – kilka godzin może zaważyć na ich skuteczności. Med24 daje również możliwość uzyskania recepty na niezbędne środki.

Doraźna pomoc jak i profilaktyka dzieci oraz dorosłych – możliwości platform medycznych są szerokie, więc warto o nich pamiętać i korzystać na przykład z Med24. Ma ona sporo zalet i podobnie jak w przypadku tradycyjnych wizyt w przychodniach czy specjalistycznych poradniach, szybko uzyskamy dzięki niej niezbędną pomoc.