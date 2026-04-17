"Wciąż oceniamy jego skutki". Wyciek danych ze znanej platformy

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło: TVN24
Z platformy rezerwacyjnej Booking.com wyciekły dane części użytkowników. Wśród ujawnionych informacji znajdują się adresy e‑mail, numery telefonów oraz szczegóły dotyczące dokonanych rezerwacji. Dane finansowe, w tym numery kart kredytowych, pozostały bezpieczne. CERT Polska potwierdził, że incydent dotyczy również użytkowników z Polski.

W poniedziałek zagraniczne media, m.in. the Guardian, zaczęły informować o ataku hakerskim na Booking.com, w wyniku czego wyciekły dane części użytkowników, a platforma wysyła poszkodowanym maile w tej sprawie.

Jak przekazało biuro prasowe Booking.com, w wyniku incydentu cyberbezpieczeństwa z platformy wyciekły wyłącznie dane rezerwacji i dane kontaktowe użytkowników, takie jak adres e-mail i/lub numer telefonu. Cyberprzestępcy nie uzyskali natomiast dostępu do danych finansowych - o kartach płatniczych i kartach kredytowych, ani do adresów zamieszkania klientów.

"Chociaż nieautoryzowany dostęp został szybko powstrzymany, wciąż oceniamy jego skutki. Jak dotąd ustaliliśmy, że większość informacji, które wyciekły, dotyczy wcześniejszych rezerwacji. Ponieważ nasi klienci pozostają naszym najwyższym priorytetem, niezwłocznie ich powiadomiliśmy. Ponadto współpracujemy z organami ścigania oraz organami ochrony danych, przekazując im informacje, których potrzebują do dalszego dochodzenia" - poinformowało biuro prasowe Booking.com.

Nie odpowiedziało natomiast na pytania dotyczące daty wycieku, jego przyczyn ani skali.

Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"
Wyciekły dane polskich użytkowników

Zespół CERT Polska przekazał natomiast, że nie otrzymał zgłoszeń dotyczących incydentu w Booking.com, ale "analiza dostępnych publicznie materiałów wskazuje, że dotyczy on także części polskich użytkowników".

Zespół podkreślił, że wizerunek firm zajmujących się rezerwacjami, w tym w szczególności Booking.com, jest bardzo często wykorzystywany w scenariuszach phishingowych, co oznacza, że cyberprzestępcy podszywają się pod takie platformy i próbują wyłudzić dane lub pieniądze.

"Takie kampanie mają najczęściej charakter masowy i nie wiążemy ich jednoznacznie z wymienionym incydentem. Sytuacja w cyberprzestrzeni jest jednak dynamiczna i może zdarzyć się tak, że informacje pozyskane z wycieku posłużą oszustom do kolejnych działań" - zaznaczył CERT Polska.

"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
Jak podał "Guardian", to nie pierwszy tego typu incydent w Booking.com. W 2018 r. cyberprzestępcy skradli dane logowania pracownika platformy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie zyskali dostęp do danych ponad 4 tys. użytkowników. Wówczas platforma zgłosiła wyciek do holenderskiego urzędu ochrony danych 22 dni po fakcie, w związku z czym otrzymała karę w wysokości 475 tys. euro.

Booking.com to jedna z największych na świecie platform internetowych do rezerwacji obiektów noclegowych, założona w 1996 r. w Amsterdamie. Obecnie jest własnością amerykańskiej spółki Booking Holdings. Platforma umożliwia rezerwowanie w 43 językach ponad 28 mln miejsc zakwaterowania, w tym hoteli, apartamentów, domów wakacyjnych i pensjonatów.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Ormuz – cieśnina
Media: Iran może ponownie zamknąć cieśninę Ormuz
Ze świata
Diesel paliwa
"Dalszy spadek cen". Tyle zapłacą kierowcy
Moto
bitcoin pln shutterstock_785272210
Szkody liczone w setkach milionów złotych. Prokuratura wszczyna śledztwo
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Tak rynek zareagował na otwarcie cieśniny Ormuz
Rynki
social media shutterstock_2564867453
"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
Tech
Ormuz – cieśnina
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
Ze świata
Miłosz Motyka
"3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków". Korzyści rządowego pakietu
Z kraju
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Jest termin wznowienia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń
Ze świata
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
Handel
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
Z kraju
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny
Z kraju
Kryptowaluty
Sejm zdecydował o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach
Prawo
Donald Tusk w Sejmie
Tusk: to mrozi krew w żyłach
TVN24
claude sonnet ai shutterstock_2737162957
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
Tech
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
Handel
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
Rynki
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Moto
shutterstock_2603188221
Wysoka wygrana w Lotto
Pieniądze
Obrady w Sejmie
Kolejna próba odrzucenia weta prezydenta
Z kraju
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Trump o przyjaźni z Polską i zaproszeniu do G20. Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
Ze świata
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
Handel
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
Turystyka
pap_20260410_24R
"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć
Łukasz Figielski
Zondacrypto, kryptowaluty
Kolejne kłopoty Zondacrypto. Zaginiony klucz i pracownicy bez pensji
Tech
shutterstock_785511448_1
Fałszywe wezwania do zapłaty za wycieraczkami aut w całym kraju
Z kraju
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
TSUE i frankowicze. Ważne wyroki
Pieniądze
Lotnisko
Kończą się zapasy paliwa lotniczego. Co z lotami?
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant lotniczy zatrudnia setki nowych pracowników
Ze świata
Trójmiejska obwodnica w budowie. Kierowcy tkwią w korkach (zdjęcie ilustracyjne)
Magazyny pełne ropy, brakujące paliwo. Pięć lekcji z kryzysu
Maja Piotrowska, Wiktor Knowski
ludzie, ulica, przechodnie
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Z kraju

