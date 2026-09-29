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"Poniosą surowe konsekwencje". Wyciekły dane firm i rachunki bankowe

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Cyberbezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie w internecie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje - zapewnił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do cyberataku na serwis Fakturownia. Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że w ręce hakerów mogły trafić dane użytkowników i ich kontrahentów, numery kont bankowych oraz część przechowywanych w serwisie dokumentów.

Fakturownia, firma dostarczająca system do fakturowania i księgowości, poinformowała o wykryciu nieuprawnionego dostępu do swoich serwerów. Incydent został zgłoszony do CERT Polska, a służby prowadzą działania mające ustalić jego dokładne okoliczności.

Jak przekazał Krzysztof Gawkowski na platformie X, Fakturownia współpracuje z właściwymi instytucjami państwowymi. Minister zapewnił, że służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo reagują na zgłoszenia i wspierają zaatakowane podmioty.

"Sprawcy są ścigani i poniosą surowe konsekwencje" - oświadczył.

Kolejny cyberatak na prywatną firmę

Wicepremier zwrócił uwagę, że jest to kolejny cyberincydent wymierzony w prywatne przedsiębiorstwo. Jego zdaniem ostatnie ataki pokazują, że firmy powinny zwiększyć nakłady i wysiłki związane z ochroną systemów oraz przetwarzanych danych.

"Wsparcie ze strony instytucji i służb państwa jest dostępne 24/7. Polecam korzystanie z portalu http://Cyber.gov.pl, który jest wiarygodnym źródłem wsparcia w podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa" - podsumował minister.

Nieuprawniony dostęp do serwerów

Fakturownia poinformowała, że zdarzenie wykryto 28 września 2026 roku.

"W wyniku tego incydentu osoba nieuprawniona miała wgląd w dane kont naszych użytkowników, dane kontrahentów oraz w dokumenty wygenerowane za pośrednictwem Fakturowni" - poinformowała firma.

Według spółki atakujący wykorzystał lukę w systemie i uzyskał dostęp do części przechowywanych informacji. Po wykryciu zdarzenia firma zablokowała dostęp, rozpoczęła rotację kluczy i haseł oraz uruchomiła nowe serwery aplikacji.

Analiza incydentu jest prowadzona wspólnie z zewnętrznymi ekspertami do spraw cyberbezpieczeństwa. Firma nadal ustala dokładną skalę naruszenia.

Incydent mógł dotyczyć wszystkich użytkowników

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuprawniony dostęp mógł obejmować dane kont wszystkich użytkowników Fakturowni, informacje o ich kontrahentach oraz faktury wystawione w serwisie przed 2023 rokiem.

"Według naszej wiedzy nie doszło do wycieku faktur wystawionych po 2023 roku" - przekazała Fakturownia.

Fakturownia zapewniła jednocześnie, że w wyniku incydentu nie usunięto żadnych danych przechowywanych w jej systemach.

Jakie dane mogły wyciec z Fakturowni?

Potencjalnie naruszone informacje mogą obejmować dane kont firm i użytkowników, w tym skróty haseł, tokeny sesji, tokeny API i tokeny integracji generowane po stronie Fakturowni. Dostęp mógł dotyczyć również numerów rachunków bankowych, informacji o płatnościach, danych kontrahentów, części danych z faktur, a także kluczy i haseł systemowych aplikacji.

Fakturownia zaapelowała do użytkowników o podjęcie następujących kroków:

  • zmianę hasła do konta w Fakturowni;
  • zmianę hasła do skrzynki e-mail powiązanej z kontem w Fakturowni, a także do innych serwisów z tym samym hasłem;
  • włączenie weryfikacji dwustopniowej;
  • zweryfikowanie ustawień konta - szczególnie numeru rachunku bankowego podawanego na fakturach, a także listy użytkowników z dostępem do konta.

Ryzyko fałszywych e-maili, SMS-ów i telefonów

Fakturownia ostrzegła, że przejęte informacje mogą zostać wykorzystane do prób oszustwa. Użytkownicy mogą otrzymywać fałszywe wiadomości e-mail i SMS-y lub telefony od osób podszywających się pod banki, urzędy, firmy kurierskie, kontrahentów albo samą Fakturownię.

"Nie należy podawać haseł, kodów weryfikacyjnych, kodów BLIK ani danych kart płatniczych - w wiadomości, na stronie otwartej za pomocą linku ani przez telefon. Fakturownia nigdy nie prosi w takich przypadkach o podanie hasła" - zaapelowała firma.

Firma zaleciła ostrożność wobec przesyłanych linków i załączników, a także dokładne sprawdzanie adresów nadawców. Oficjalne wiadomości Fakturowni mają być wysyłane wyłącznie z domeny fakturownia.pl.

Poszkodowani zostaną powiadomieni

Fakturownia wspólnie z CERT Polska i Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości ustala, których klientów dotyczy incydent. Każda poszkodowana osoba lub firma ma zostać powiadomiona bezpośrednio.

"Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zapewniamy, że bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, dlatego wyjaśniamy sprawę z pełnym zaangażowaniem" - przekazała Fakturownia.

Podejrzane wiadomości można zgłaszać firmie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podejrzane SMS-y można natomiast bezpłatnie przesyłać do CERT Polska na numer 8080.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Cyberbezpieczeństwoatak hakerówKrzysztof Gawkowski
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