"Naruszenie danych osobowych" w ministerstwie. Dotyczyło wynagrodzeń

Informujemy, że 17 stycznia 2024 roku doszło do naruszenia danych osobowych - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Ministerstwo Cyfryzacji. Wyjaśniło, że naruszenie polegało na udostępnieniu "informacji zawierającej zbiorcze dane o składnikach wynagrodzenia".

"Informujemy, że 17 stycznia 2024 r. doszło do naruszenia danych osobowych. Naruszenie polegało na udostępnieniu w wewnętrznym systemie obiegu dokumentów przez pracownika Biura Budżetowo-Finansowego Ministerstwa Cyfryzacji, pracownikowi Centralnego Ośrodka Informatyki informacji zawierającej zbiorcze dane o składnikach wynagrodzenia" - poinformowała Monika Dębkowska z biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

MC o naruszeniu danych osobowych

Ministerstwo wskazało także, że "zgodnie ze wstępnymi ustaleniami co do przyczyn zaistnienia incydentu", administrator 19 stycznia 2024 r. przekazał zgłoszenie o naruszeniu do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.