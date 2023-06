Rzecznik Finansowy domaga się wyjaśnień od banków. "Istotne ryzyko dla klientów"

czytaj dalej

Wzrost gospodarczy Polski w 2023 roku wyhamuje do 0,8 procent, w 2024 przyspieszy do 2,7 procent. Tak wynika z prognoz ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Średnioroczna inflacja konsumencka w tym roku ma wynieść 12,8 procent. Na koniec 2023 roku wskaźnik ma wyhamować do 9,3 procent rok do roku. Eksperci oczekują utrzymania stopy referencyjnej NBP na poziomie niezmienionym przez cały 2023 rok.