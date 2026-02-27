Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Tech

Współzałożyciel Twittera ogłasza masowe zwolnienia. Nawet 4 tysiące osób

Jack Dorsey
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Źródło: TVN24
Jack Dorsey, współzałożyciel Twittera, ogłosił głęboką redukcję zatrudnienia w firmie Block. We wpisie opublikowanym w serwisie X poinformował, że organizacja zmniejszy się z ponad 10 tysięcy do niespełna 6 tysięcy pracowników.

Block to firma zajmująca się płatnościami skoncentrowana na Bitcoinie. Założony w 2009 r. Block ma siedzibę w San Francisco, działa nie tylko w USA, ale też w Kanadzie, części Europy, Australii i Japonii.

"Dziś podejmujemy jedną z najtrudniejszych decyzji w historii naszej firmy: zmniejszamy naszą organizację o niemal połowę, z ponad 10 tysięcy osób do niespełna 6 tysięcy" - napisał Dorsey. - To oznacza, że ponad 4 tysiące z was zostaje poproszonych o odejście lub wchodzi w proces konsultacyjny.

Jak zapewnił, wszyscy pracownicy zostaną poinformowani tego samego dnia - niezależnie od tego, czy odchodzą, czy zostają w firmie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
pap_20260111_04I
Masowa inwigilacja i "roboty zabójcy". Firma odrzuca ultimatum Pentagonu
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny

"Nasz biznes jest silny"

"Nie podejmujemy tej decyzji dlatego, że mamy kłopoty. Nasz biznes jest silny. Zysk brutto nadal rośnie, obsługujemy coraz więcej klientów, a rentowność się poprawia" - podkreślił we wpisie.

Wskazał, że zmienia się sposób działania firmy: "Już widzimy, że narzędzia inteligencji, które tworzymy i których używamy, w połączeniu z mniejszymi i bardziej płaskimi zespołami, umożliwiają nowy sposób pracy, który zasadniczo zmienia to, co oznacza budowanie i prowadzenie firmy. A to przyspiesza bardzo szybko".

Jack Dorsey
Jack Dorsey
Źródło: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Dorsey zaznaczył, że mógł zdecydować się na stopniowe cięcia: "Wybrałem to drugie. Powtarzające się rundy zwolnień niszczą morale, koncentrację i zaufanie, jakie klienci i akcjonariusze pokładają w naszej zdolności do przewodzenia. Wolałbym podjąć twarde, jasne działanie teraz i budować z pozycji, w którą wierzymy, niż zarządzać powolną redukcją ludzi prowadzącą do tego samego efektu".

Odprawy i otwarte kanały

Osoby objęte redukcją mają otrzymać wynagrodzenie za 20 tygodni oraz dodatkowy tydzień za każdy rok pracy, akcje nabyte do końca maja, sześć miesięcy opieki zdrowotnej, służbowe urządzenia oraz 5 tysięcy dolarów wsparcia. W przypadku pracowników spoza USA szczegóły mają zależeć od lokalnych przepisów.

"Nie zamierzamy po prostu usuwać ludzi ze Slacka i poczty i udawać, że nigdy tu nie byli. Kanały komunikacji pozostaną otwarte do czwartkowego wieczoru czasu pacyficznego, aby każdy mógł się właściwie pożegnać i podzielić tym, czym chce" - zapowiedział. "Wolałbym, żeby było to niezręczne i po ludzku, niż efektywne i chłodne".

"Biorę za to odpowiedzialność"

"Decyzja tej skali niesie ryzyko. Ale trwanie w miejscu również je niesie" - zaznaczył. "Akceptuję, że w niektórych przypadkach mogliśmy się pomylić i uwzględniliśmy elastyczność, aby to skorygować i zrobić to, co właściwe dla naszych klientów".

Do odchodzących zwrócił się słowami: "Jestem wam wdzięczny i przepraszam, że was przez to przeprowadzam. Zbudowaliście to, czym ta firma jest dzisiaj. To fakt, który będę honorował na zawsze. Ta decyzja nie jest odzwierciedleniem tego, co wnieśliście".

Do pracowników pozostających w firmie napisał: "To ja podjąłem tę decyzję i biorę za nią odpowiedzialność. Proszę was, żebyście budowali tę firmę razem ze mną. Zamierzamy budować ją z inteligencją w centrum wszystkiego, co robimy - w sposobie pracy, tworzenia i obsługi klientów".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaTwitterX
Zobacz także:
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Z kraju
Iran, antyamerykański billboard
Ceny ropy w górę. Inwestorzy patrzą na Bliski Wschód
Rynki
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
Najnowsze
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Nie ma zgody, ale i tak obowiązuje. Umowa z Mercosur zaczęła działać
Najnowsze
Osoba pracująca Burger King
"Wskaźniki życzliwości" w fast foodzie. AI oceni uprzejmość personelu
Tech
Niemcy, strajk pracowników transportu
Krótsza praca, większe dodatki. W Niemczech rusza dwudniowy strajk
Ze świata
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Stopnie alarmowe. Decyzja premiera
Z kraju
pap_20260111_04I
Masowa inwigilacja i "roboty zabójcy". Firma odrzuca ultimatum Pentagonu
Tech
wołowina mieso
Skażona wołowina w Europie. "Ten raport jest druzgocący"
Handel
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
sklep
Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał
Z kraju
Fabryka Ford Motor Company
Światła i hamulce mogą zawieść. Ford ogłasza jedną z największych akcji ostatnich lat
Moto
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
Pieniądze
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
Z kraju
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Tech
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
Z kraju
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Tech
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica