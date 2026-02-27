Współzałożyciel Twittera ogłasza masowe zwolnienia. Nawet 4 tysiące osób

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Block to firma zajmująca się płatnościami skoncentrowana na Bitcoinie. Założony w 2009 r. Block ma siedzibę w San Francisco, działa nie tylko w USA, ale też w Kanadzie, części Europy, Australii i Japonii.

"Dziś podejmujemy jedną z najtrudniejszych decyzji w historii naszej firmy: zmniejszamy naszą organizację o niemal połowę, z ponad 10 tysięcy osób do niespełna 6 tysięcy" - napisał Dorsey. - To oznacza, że ponad 4 tysiące z was zostaje poproszonych o odejście lub wchodzi w proces konsultacyjny.

Jak zapewnił, wszyscy pracownicy zostaną poinformowani tego samego dnia - niezależnie od tego, czy odchodzą, czy zostają w firmie.

"Nasz biznes jest silny"

"Nie podejmujemy tej decyzji dlatego, że mamy kłopoty. Nasz biznes jest silny. Zysk brutto nadal rośnie, obsługujemy coraz więcej klientów, a rentowność się poprawia" - podkreślił we wpisie.

Wskazał, że zmienia się sposób działania firmy: "Już widzimy, że narzędzia inteligencji, które tworzymy i których używamy, w połączeniu z mniejszymi i bardziej płaskimi zespołami, umożliwiają nowy sposób pracy, który zasadniczo zmienia to, co oznacza budowanie i prowadzenie firmy. A to przyspiesza bardzo szybko".

Jack Dorsey Źródło: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

Dorsey zaznaczył, że mógł zdecydować się na stopniowe cięcia: "Wybrałem to drugie. Powtarzające się rundy zwolnień niszczą morale, koncentrację i zaufanie, jakie klienci i akcjonariusze pokładają w naszej zdolności do przewodzenia. Wolałbym podjąć twarde, jasne działanie teraz i budować z pozycji, w którą wierzymy, niż zarządzać powolną redukcją ludzi prowadzącą do tego samego efektu".

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company.



####



today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026 Rozwiń

Odprawy i otwarte kanały

Osoby objęte redukcją mają otrzymać wynagrodzenie za 20 tygodni oraz dodatkowy tydzień za każdy rok pracy, akcje nabyte do końca maja, sześć miesięcy opieki zdrowotnej, służbowe urządzenia oraz 5 tysięcy dolarów wsparcia. W przypadku pracowników spoza USA szczegóły mają zależeć od lokalnych przepisów.

"Nie zamierzamy po prostu usuwać ludzi ze Slacka i poczty i udawać, że nigdy tu nie byli. Kanały komunikacji pozostaną otwarte do czwartkowego wieczoru czasu pacyficznego, aby każdy mógł się właściwie pożegnać i podzielić tym, czym chce" - zapowiedział. "Wolałbym, żeby było to niezręczne i po ludzku, niż efektywne i chłodne".

"Biorę za to odpowiedzialność"

"Decyzja tej skali niesie ryzyko. Ale trwanie w miejscu również je niesie" - zaznaczył. "Akceptuję, że w niektórych przypadkach mogliśmy się pomylić i uwzględniliśmy elastyczność, aby to skorygować i zrobić to, co właściwe dla naszych klientów".

Do odchodzących zwrócił się słowami: "Jestem wam wdzięczny i przepraszam, że was przez to przeprowadzam. Zbudowaliście to, czym ta firma jest dzisiaj. To fakt, który będę honorował na zawsze. Ta decyzja nie jest odzwierciedleniem tego, co wnieśliście".

Do pracowników pozostających w firmie napisał: "To ja podjąłem tę decyzję i biorę za nią odpowiedzialność. Proszę was, żebyście budowali tę firmę razem ze mną. Zamierzamy budować ją z inteligencją w centrum wszystkiego, co robimy - w sposobie pracy, tworzenia i obsługi klientów".

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Jan Sowa