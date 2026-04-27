Wojna uderza w elektronikę. Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wyjaśnia agencja, zakłócenia te są kolejnym ciosem dla producentów elektroniki, którzy już wcześniej zmagali się z gwałtownie rosnącymi kosztami chipów. Wskazują oni na coraz większy wpływ wojny w Iranie, która sieje spustoszenie w globalnych łańcuchach dostaw, na rynku tworzyw sztucznych oraz w dostawach ropy naftowej.

Producenci w pośpiechu próbują zabezpieczyć dostawy surowców

Na początku kwietnia Iran uderzył w kompleks petrochemiczny Jubail w Arabii Saudyjskiej, zmuszając do wstrzymania produkcji wysokopurystycznej żywicy polifenylenoeterowej (PPE) - kluczowego surowca wykorzystywanego do produkcji laminatów PCB.

Jak podało jedno ze źródeł, koncern SABIC, który odpowiada za około 70 proc. światowych dostaw wysokopurystycznego PPE i prowadzi działalność w kompleksie Jubail nad Zatoką Perską, nie był dotąd w stanie wznowić produkcji. Doprowadziło to do gwałtownego zacieśnienia podaży tego materiału na świecie. Wojna poważnie zakłóciła także żeglugę do i z regionu Zatoki.

Ceny płytek PCB rosną od końca ubiegłego roku, napędzane rosnącym popytem na serwery wykorzystywane do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Od marca popyt dodatkowo wyraźnie przyspieszył, gdy producenci w pośpiechu próbują zabezpieczyć dostawy surowców i ograniczyć skutki gwałtownie rosnących kosztów - poinformowały Reutersa trzy źródła z branży.

Skok cen PCB nawet o 40 procent

Jak wynika z niedawnej noty analityków Goldman Sachs, tylko w kwietniu ceny płytek PCB wzrosły nawet o 40 proc. w porównaniu z marcem. Analitycy dodali, że dostawcy usług chmurowych są gotowi akceptować dalsze podwyżki, oczekując, że popyt będzie przewyższał podaż w nadchodzących latach.

Według najnowszego raportu firmy badawczej Prismark globalny rynek PCB ma wzrosnąć o 12,5 proc., osiągając wartość 95,8 mld dolarów w 2026 roku.

Południowokoreański producent płytek drukowanych Daeduck Electronics, do którego klientów należą m.in. Samsung Electronics, SK Hynix oraz AMD, rozpoczął rozmowy z odbiorcami na temat podwyżek cen -poinformował Reutersa wysoki rangą przedstawiciel spółki.

Menedżer, który ze względu na wrażliwość tematu poprosił o anonimowość, powiedział, że jego priorytety przesunęły się z kontaktów z klientami na relacje z dostawcami, ponieważ czas oczekiwania na materiały chemiczne, takie jak żywice epoksydowe, wydłużył się do 15 tygodni z około trzech tygodni wcześniej.

OGLĄDAJ: TVN24