Europejski kraj wymierzył srogą karę właścicielowi Facebooka
W komunikacie urząd oświadczył, że Meta miała dostęp do tych materiałów poprzez funkcję aplikacji Facebook, która sugerowała użytkownikom treści z galerii, jakie mogliby opublikować.
Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w 2025 roku. Jak podała agencja Reutera, dochodzenie nie dotyczyło ewentualnego użycia treści do szkolenia modeli AI. Meta zaprzecza, by stosowała tę praktykę.
60 dni na wprowadzenie zmian
Według urzędu Meta ma 60 dni na domyślne wyłączenie tej funkcji Facebooka i niezależnie od tego, na uzyskanie zgody użytkowników.
Urząd dodał także, że zastrzega sobie prawo do osobnej oceny nowej funkcji, zainicjowanej w 2026 roku, która pozwala na przetwarzanie w chmurze treści z galerii użytkowników.
Meta Platforms jest właścicielem m.in. serwisów społecznościowych Facebook i Instagram oraz komunikatorów WhatsApp i Messenger.