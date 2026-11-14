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Europejski kraj wymierzył srogą karę właścicielowi Facebooka

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Meta Platforms
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Novikov Aleksey/Shutterstock
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Meta Platforms została ukarana grzywną w wysokości 805 milionów euro - poinformował w sobotę włoski urząd ochrony danych. Koncern miał uzyskiwać dostęp do zdjęć i nagrań użytkowników urządzeń z systemem Android bez ich wiedzy i zgody.

W komunikacie urząd oświadczył, że Meta miała dostęp do tych materiałów poprzez funkcję aplikacji Facebook, która sugerowała użytkownikom treści z galerii, jakie mogliby opublikować.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się w 2025 roku. Jak podała agencja Reutera, dochodzenie nie dotyczyło ewentualnego użycia treści do szkolenia modeli AI. Meta zaprzecza, by stosowała tę praktykę.

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60 dni na wprowadzenie zmian

Według urzędu Meta ma 60 dni na domyślne wyłączenie tej funkcji Facebooka i niezależnie od tego, na uzyskanie zgody użytkowników.

Urząd dodał także, że zastrzega sobie prawo do osobnej oceny nowej funkcji, zainicjowanej w 2026 roku, która pozwala na przetwarzanie w chmurze treści z galerii użytkowników.

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Meta Platforms jest właścicielem m.in. serwisów społecznościowych Facebook i Instagram oraz komunikatorów WhatsApp i Messenger.

Źródło: PAP
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Tagi:
MetaWłochy
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