Włamanie na Twittera. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do prywatnych wiadomości

Hakerzy, którzy w środę włamali się na twitterowe konta celebrytów, polityków i miliarderów, uzyskali dostęp do prywatnych danych ośmiu ofiar ataku - donosi BBC.

Twitter nie zdradził, o które konta chodzi. Wiadomo jedynie, że nie posiadały one statusu "zweryfikowanych".

Hakerzy mogą mieć teraz dostęp do prywatnych wiadomości, zdjęć i filmów, a nawet lokalizacji ośmiu ofiar ataku.

Według doniesień dziennika "New York Times" co najmniej dwie osoby zaangażowane w atak pochodzą z Anglii.

Atak hakerski

Biuro FBI w San Francisco prowadzi dochodzenie w sprawie włamania do Twittera - poinformowano w czwartek w oświadczeniu po tym, gdy w związku ze sprawą wielu kongresmenów wzywało do wyjaśnienia, jak do tego doszło.