Nadchodzi Windows 11. Co powinniśmy o nim wiedzieć?

Microsoft pozwoli na zaktualizowanie oprogramowania swoich komputerów do najnowszej wersji. Windows 11 oficjalnie pojawi się na rynku 5 października. Jak go zainstalować, jakie wprowadzi zmiany i co trzeba o nim wiedzieć?

Wielkimi krokami zbliża się premiera Windowsa 11. Okazuje się jednak, że wielu użytkowników komputerów osobistych nawet nie zdaje sobie sprawy, że już niedługo będą mogli pożegnać się z wydanym w 2015 roku Windowsem 10.

Windows 11 – kiedy premiera, ile kosztuje, jak zainstalować?

Premiera systemu operacyjnego Windows 11 zaplanowana jest na wtorek 5 października 2021. Tym samym użytkownicy komputerów i laptopów będą mogli tego dnia skorzystać z aktualizacji swojego systemu, która jest darmowa.

System operacyjny powinien pojawić się około 10:00 rano czasu pacyficznego. Oznacza to, że do Polski dotrze w okolicach 19:00.

Windows 11 – jakie nowości?

"W pierwszej kolejności aktualizację otrzymają nowe, kwalifikujące się do tego urządzenia. Następnie, w oparciu o modele analityczne, które uwzględniają kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i inne czynniki wpływające na proces aktualizacji, będzie ona stopniowo wprowadzana na komputerach znajdujących się już na rynku. Przewidujemy, że wszystkie kwalifikujące się urządzenia otrzymają bezpłatną aktualizację do systemu Windows 11 do połowy 2022 roku" – informuje na swojej stronie producent.

W ramach aktualizacji systemu Windows 10 do wersji Windows 11 twórcy zapowiedzieli szereg nowości, które usprawnią korzystanie z naszych urządzeń.

● Wprowadzony zostanie nowa i odświeżona szata graficzna systemu operacyjnego. Ma ona – w zamyśle twórców – zapewnić podczas używania systemu uczucie spokoju.

● Zmiany będą dotyczyły również samego interfejsu użytkownika, który – wraz z przypiętymi do niego aplikacjami – zostanie przesunięty na środek ekranu. Twórcy chwalą się, że dzięki wykorzystaniu mocy chmury obliczeniowej i platformy Windows 356 – wszystkie przeglądane przez nas ostatnio pliki będzie można bez problemu wyświetlić i to bez względu na to, na jakim przeglądaliśmy je urządzeniu.

● Funkcje Snap Layouts, Snap Groups i Desktops mają pomóc użytkownikowi w optymalizacji pracy i poprawić jej wydajność.

● Zmian doczeka się również popularny komunikator Microsoft Teams. Dzięki nim, komunikacja z innymi użytkownikami ma być szybsza.

● Zwiększona zostanie produktywność przeglądarki Microsoft Edge, co ma przełożyć się na wydajniejsze korzystanie z Internetu.

● Wprowadzone zmiany maja poprawić komfort grania w wysokiej jakości gry.

● Odświeżony zostanie wygląd sklepu Microsoft Store. Producenci chwalą się faktem, że we współpracy z firmami Amazon i Intel będzie można popierać z niego aplikacje dostępne w sklepie Android.

● Windows 11 ma posiadać wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

● Najnowsza aktualizacja ma posiadać także szereg funkcji, które pomogą w codziennym użytkowaniu sytemu programistom. "Udostępniamy sklep Microsoft Store, aby umożliwić większej liczbie programistów i niezależnych producentów oprogramowania (ISV) dodawanie własnych aplikacji i usprawniamy proces tworzenia aplikacji natywnych i internetowych za pomocą nowych narzędzi" – brzmi komunikat twórców.

● W systemie Windows 11 zostały zaimplementowane poprawki, które mają poprawić szybkość i wydajność obsługi dotykowej.

● Producenci zaznaczają, że system idealnie nadaje się do wprowadzenia w firmach, w których z powodu pandemii COVID-19 pracownicy zmuszeni byli do przejścia na hybrydowy tryb pracy.

Windows 11 - wymagania sprzętowe

Producent Windowsa poinformował na swojej stronie, jakie wymagania techniczne powinno spełniać urządzenie, na którym ma zostać zainstalowana aktualizacja.

Procesor: 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub procesor zgodny ze standardem System on a Chip (SoC).

Pamięć: 4 GB pamięci RAM.

Miejsce na dysku: 64 GB lub więcej.

Oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu. Zobacz tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące dostosowania komputera do tego wymogu.

Moduł TPM: Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0. Zobacz tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące dostosowania komputera do tego wymogu.z.

Karta graficzna: Zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0.

Wyświetlacz: High Definition (720p) o przekątnej większej niż 9 cali, 8 bitów na kanał koloru.

Do instalacji i konfiguracji Windowsa 11 potrzebne jest również połączenie z Internetem.

Windows 11 - kampania marketingowa

Badania przeprowadzone przez serwis savings.com na ponad 1000 użytkownikach systemu Windows dowodzą, że jedynie 38 procent z nich jest świadomych zbliżającej się aktualizacji. Aż 62 procent respondentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że Windows 11 został w ogóle zapowiedziany.

Większość badanych nie wie nic na temat wymagań sprzętowych, co przekłada się na powstawanie obaw, że ich komputery nie poradzą sobie z nadchodzącą aktualizacją. Chęć zainstalowania nowej wersji oprogramowania wyraża 41 procent ankietowanych, przeciwnej odpowiedzi udzieliło 14 procent z nich

Badania zostały przeprowadzone 17 września 2021 r. na 1042 dorosłych użytkownikach systemu Windows w Stanach Zjednoczonych.

Ofensywa na rynku IT

Rywalizacja technologiczna trwa w najlepsze. 20 września użytkownicy sprzętów firmy Apple dostali możliwość zaktualizowania swoich iPhone’ów do wersji iOS 15.0. Apple przekazało również nowe informacje na temat zegarka Apple Watch series 7.

Autor:kkow//mro

Źródło: tvn24.pl/savings.com