Tech Dochodzenie przeciwko TikTokowi. "Mamy bardzo poważne wątpliwości" Oprac. Wiktor Knowski |

Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ofcom zbada, w jaki sposób aplikacja do udostępniania filmów ocenia, czy użytkownik jest dzieckiem, oraz czy dysponuje odpowiednimi systemami zapobiegającymi oglądaniu przez dzieci treści szkodliwych.

Ofcom krytykuje TikToka

W maju Ofcom skrytykował platformę za to, że nie jest "wystarczająco bezpieczna" dla dzieci. Wezwał TikToka do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.

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- W tym miejscu do gry wkracza TikTok. Stwierdziliśmy, że niektóre metody weryfikacji wieku stosowane przez serwisy społecznościowe nie działają wystarczająco dobrze - powiedziała w programie BBC "Today" Kate Davies, dyrektor ds. strategii i badań w Ofcom.

- Jesteśmy przekonani, że wypełniamy nasze obowiązki wynikające z ustawy o bezpieczeństwie w Internecie i będziemy współpracować z Ofcom, aby to wykazać - powiedział rzecznik serwisu TikTok.

Mechanizm weryfikacji wieku

Urząd w ramach dochodzenia dotyczącego platformy zwrócił szczególną uwagę na stosowanie przez TikTok technologii znanej jako "wnioskowanie o wiek" (age inference). Polega ona na oszacowaniu wieku użytkownika na podstawie sposobu, w jaki korzysta z platformy, np. filmów, które ogląda, lub osób, z którymi wchodzi w interakcję.

Davies stwierdziła, że Ofcom ma "poważne wątpliwości" co do tego, czy takie narzędzia są wystarczająco skuteczne w weryfikacji wieku użytkowników. Organ regulacyjny wymaga między innymi od platform mediów społecznościowych stosowania "wysoce skutecznych" metod sprawdzania, czy użytkownicy są wystarczająco dorośli, by z nich korzystać.

- Mamy bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy "wnioskowanie o wiek" może być wysoce skuteczne" - powiedziała.

TikTok komentuje

- Ściśle egzekwujemy treści dostosowane do wieku użytkowników poprzez oparte na opinii ekspertów zasady platformy oraz zaawansowane technologie wnioskowania o wieku, zgodnie z praktykami głównych podmiotów z branży - stwierdził rzecznik TikToka.

Dodał, że od momentu uruchomienia serwisu w Wielkiej Brytanii osiem lat temu firma zainwestowała "miliardy" w bezpieczeństwo w sieci.