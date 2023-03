Wielka Brytania zakazuje TikToka na rządowych urządzeniach. Ambasada Chin odpowiada

TikTok odpowiada

TikTok dostępny na urządzeniach prywatnych

Tik Tok "nie działa na rzecz chińskiego rządu"

TikTok w stanowisku przesłanym TVN24 Biznes - odnoszącym się do decyzji Komisji Europejskiej - podkreślił, że "nieustannie ulepsza" podejście do bezpieczeństwa danych, "w tym poprzez utworzenie trzech centrów danych w Europie, które będą przechowywać lokalnie dane użytkowników". "Rygorystycznie minimalizujemy przepływ jakichkolwiek danych poza Europę i ograniczamy dostęp pracowników do danych do absolutnie niezbędnego minimum" - podkreślili przedstawiciele chińskiej aplikacji.