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Brytyjski premier zapowiada zakaz. Dzieci poniżej 16 lat bez social mediów

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Keir Starmer o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ascannio / Shutterstock
Brytyjski premier Keir Starmer zapowiedział w poniedziałek wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Restrykcje mają objąć także platformy gamingowe i streamingowe, jeśli umożliwiają dzieciom kontakt z nieznajomymi.

Keir Starmer przekazał, że nowe przepisy mają objąć między innymi Snapchata, TikToka i Instagrama, a także serwisy gamingowe, na których dzieci mogą komunikować się z obcymi osobami. Jak podkreślił premier, działania te mają "oddać dzieciom dzieciństwo".

- Dla mnie jasne jest, że pełny zakaz jest właściwym wyborem - powiedział Starmer podczas konferencji prasowej.

- To zrobi ogromną różnicę, sprawi, że nasze dzieci będą bezpieczniejsze, szczęśliwsze, da im więcej czasu, więcej bezpieczeństwa, więcej wolności, by dorastać, więcej możliwości - dodał.

Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"
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Wielka Brytania śladami Australii

Rząd zapowiedział, że Wielka Brytania wykorzysta model podobny do australijskiego. Australia w grudniu ubiegłego roku jako pierwszy kraj zakazała dzieciom poniżej 16 lat dostępu do platform społecznościowych, w tym TikToka, YouTube'a, Instagrama i Facebooka.

Brytyjski zakaz ma objąć także YouTube'a, Facebooka i X. Nie będzie natomiast dotyczył komunikatorów takich jak WhatsApp i Signal.

Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"
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Czy zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci ma sens? "To nie działa"

Zakaz możliwy wiosną przyszłego roku

Wielka Brytania chce również wprowadzić "wiodące na świecie blokady" szkodliwych funkcji, takich jak transmisje na żywo i możliwość komunikowania się nieznajomych z dziećmi poniżej 16 lat.

- Czy istnieje sytuacja w świecie offline, w której po prostu pozwolilibyście swojemu dziecku dobrać się w parę z nieznajomym, dorosłym, o którym nic nie wiecie? Nie, dlatego podejmujemy działania w tej sprawie - mówił Starmer.

Premier przekazał, że rząd ma już uprawnienia, by rozpocząć pierwsze kroki w kierunku zakazu. Regulacje mają zostać przygotowane do końca roku, a sam zakaz mógłby wejść w życie około przyszłej wiosny.

W ostatnich latach Wielka Brytania zaostrzała podejście wobec firm technologicznych. Władze zachęcały lub zmuszały platformy do wprowadzania weryfikacji wieku, zmian w algorytmach, a ostatnio także do uniemożliwienia dzieciom rozpowszechniania nagich zdjęć wykonanych telefonami komórkowymi.

Decyzja Starmera ma związek z rosnącą świadomością zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci, które spędzają zbyt dużo czasu online. Premier podjął decyzję po rozmowach z rodzicami i analizie doświadczeń Australii.

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Szerokie konsultacje i poparcie rodziców

Brytyjski rząd konsultował nowe ograniczenia z nauczycielami, rodzicami i młodymi ludźmi. Rozważano między innymi zakaz dla osób poniżej 16 lat, godziny ciszy, limity czasu korzystania z aplikacji oraz ograniczenia funkcji określanych przez rząd jako uzależniające.

W konsultacjach zebrano ponad 116 tysięcy odpowiedzi od rodziców, branży i młodych ludzi. Ponad 83 procent rodziców, którzy wzięli udział w konsultacjach, uznało, że ryzyka związane z mediami społecznościowymi przewyższają korzyści. 90 procent poparło minimalny wiek 16 lat jako warunek dostępu do platform społecznościowych.

Choć wielu rodziców i polityków popiera zakaz, część psychologów i badaczy wskazuje, że nie ma dowodów na to, iż takie rozwiązanie będzie skuteczne.

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Jak powiedział Starmer, regulacje mają wejść w życie na początku przyszłego roku, prawdopodobnie wiosną. Według założeń projektu, dzieciom próbującym ominąć zakaz nie będą groziły kary, a odpowiedzialność za obowiązek jego egzekwowania spadnie na platformy.

Ofcom, brytyjski regulator ds. mediów, ma teraz przeprowadzić badania na temat najbardziej efektywnego sposobu weryfikacji wieku użytkowników.

Rząd poinformował, że nie wyklucza też ograniczeń czasowych dotyczących starszych nastolatków, które sprawiłyby, że osoby w wieku 16-17 lat nie mogłyby "przewijać" po nocach.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
Media społecznościoweKeir StarmerWielka BrytaniaTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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