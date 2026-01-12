"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja

Max Kidruk: już pięć lat temu ostrzegałem przed Elonem Muskiem Źródło: TVN24

"Pojawiły się bardzo niepokojące doniesienia o tym, że chatbot Grok w serwisie X jest używany do tworzenia i rozpowszechniania obrazów rozebranych ludzi - co może być uznane za naruszenie intymności lub pornografię - oraz grafik seksualizujących dzieci, co może być uznane za materiały wykorzystujące seksualnie dzieci" - napisano w oświadczeniu Ofcom.

Śledztwo regulatora

Urząd podkreślił, że nie "nie jest cenzorem", ale zajmuje się badaniem, czy firmy i aplikacje stosują się do brytyjskiego przepisów dotyczących m.in. zamieszczania niezgodnych z prawem treści, ochrony prywatności czy ochrony dzieci. Regulator przeanalizuje teraz materiały w sprawie i zdecyduje, czy chatbot naruszył zasady. Przed ostateczną decyzją xAI ma mieć szansę na obronę swojego stanowiska.

Jeżeli Ofcom potwierdzi naruszenia, może zobowiązać firmę do dostosowania swojego produktu do brytyjskich przepisów i nałożyć grzywnę do 18 mln funtów lub 10 proc. globalnego przychodu.

Fala krytyki wobec Groka

xAI spotkał się w ostatnim czasie z krytyką po tym, gdy Grok był wykorzystywany przez użytkowników serwisu X do generowania lub edytowania obrazów skąpo ubranych lub nagich osób (w tym dzieci), które nie wyrażały na to zgody. Media informowały o setkach poszkodowanych kobiet i nastolatek. Działania Groka zaczęły być badane przez regulatorów z Europy i Azji. Wielu polityków krytykowało brak odpowiednich zabezpieczeń i adekwatnej reakcji ze strony xAI. Indonezja i Malezja zablokowały dostęp do chatbota. Musk powiedział wcześniej, że krytycy jego platformy szukają "jakiegokolwiek pretekstu do wprowadzania cenzury".

W piątek BBC przekazało, że platforma X ograniczyła możliwość edycji zdjęć za pomocą chatbota Grok wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji.

