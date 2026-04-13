Tech Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"

Antrophic w konflikcie z Pentagonem

Przedstawiciele Bank of England, Financial Conduct Authority oraz brytyjskiego ministerstwa finansów prowadzą konsultacje z National Cyber Security Centre - podał Reuters, powołując się na informacje "Financial Times". Celem rozmów jest ocena podatności infrastruktury krytycznej, które miał ujawnić najnowszy model AI.

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą konsultacje mają charakter pilny i koncentrują się na potencjalnych zagrożeniach dla systemów finansowych.

Nowa AI a sektor finansowy

W ciągu najbliższych dwóch tygodni przedstawiciele największych brytyjskich banków, ubezpieczycieli i giełd mają zostać poinformowani o zagrożeniach związanych z modelem Claude Mythos Preview podczas spotkania z regulatorami.

Szczegóły tych doniesień nie zostały jednak niezależnie potwierdzone przez Reutersa.

Podobne działania w USA

Równolegle podobne kroki podejmowane są w Stanach Zjednoczonych. Agencja informowała, powołując się na dwa źródła, że sekretarz skarbu USA Scott Bessent zwołał spotkanie z największymi bankami z Wall Street w sprawie potencjalnych zagrożeń związanych z tym modelem.

"Projekt Glasswing" i skala zagrożeń

Firma Anthropic przekazała, że model wdrażany jest w ramach kontrolowanego programu "Project Glasswing", w którym wybrane organizacje mogą korzystać z niego w celach defensywnych. Model nie został jeszcze publicznie udostępniony.

W jednym z wpisów na blogu spółka poinformowała, że narzędzie "zidentyfikowało już tysiące słabych punktów w systemach operacyjnych, przeglądarkach internetowych i innym powszechnie używanym oprogramowaniu".

Przedstawiciele Anthropic nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz. Również Bank Anglii, FCA i NCSC odmówiły komentarza, a brytyjski resort finansów nie odniósł się do sprawy.

