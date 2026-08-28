Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Pozew zbiorowy przeciwko Mecie? Polska liczy na wsparcie krajów europejskich

|
meta media społecznościowe
Szef znanej firmy w fałszywej reklamie. Meta na podobnych treściach zarabia wielkie pieniądze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, by państwa UE wspólnie wystąpiły przeciwko Mecie w sporze o niewystarczającą walkę z oszukańczymi reklamami. Ewentualna kara nałożona przez Komisję Europejską mogłaby wtedy wzrosnąć z setek milionów do nawet kilku miliardów euro.

Wicepremier i minister infrastruktury Krzysztof Gawkowski przekazał w czwartek, że wysłał do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie firmy Meta, właściciela Facebooka, kwotą 250 mln euro, w związku z wciąż pojawiającymi się na platformie oszukańczymi reklamami.

- Chciałbym, żeby ta kara została nawet pomnożona. Dlatego będę namawiał przywódców innych państw Unii Europejskiej, żeby uwspólnić taki wniosek - zapowiedział w piątek na antenie Radia Zet Gawkowski.

Miliard złotych kary dla Mety
Dowiedz się więcej:

Miliard złotych kary dla Mety

Z kraju

Możliwy pozew zbiorowy przeciwko Mecie

Jak powiedział dalej, "niech każdy policzy u siebie straty". - Niech każdy do tego koszyczka włoży te pieniądze, które uważa, że Meta powinna dostać jako karę egzekucyjną - stwierdził.

- Chciałbym, żeby taki wspólny wniosek, coś na kształt takiego pozwu zbiorowego przeciwko Mecie, państwa Unii Europejskiej złożyły - przekazał wicepremier.

Gawkowski podkreślił, że wtedy kara może sięgnąć nawet kilku miliardów euro. Zapytany, kiedy planuje rozpocząć rozmowy z innymi państwami, stwierdził, że zamierza zacząć już w najbliższy poniedziałek i wtorek. - Jestem na szczycie G20. Będę się widział z niektórymi przywódcami państw Unii Europejskiej - zapowiada Krzysztof Gawkowski, dodając, że spotkania już są umawiane, a on sam jest w bezpośrednim kontakcie z ministrami z Francji i Niemiec.

Zdaniem polskiego ministra, inni przywódcy "już czują, bo jest już dzisiaj trzynaście państw, które w tym procesie uczestniczy, że Meta przegrzała". - I nie tylko Meta. Żeby była jasność. Bo to są i chińskie platformy, i inne amerykańskie. Przegrzewają z tym, że uważają, że są ponad prawem - stwierdził Gawkowski.

Gigant odpisuje, wicepremier komentuje. "To nie jest odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje"
Dowiedz się więcej:

Gigant odpisuje, wicepremier komentuje. "To nie jest odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje"

Z kraju

Meta musi wprowadzić ograniczenia

Minister cyfryzacji podkreślił, że "w Polsce, na portalu Meta dokonywane są przestępstwa w postaci tego, że ktoś jest naciągany na kasę". - Chcemy tych pieniędzy, żeby płacić albo zwracać pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni - powiedział.

- Skoro platforma Meta mówi, że jest w stanie dziś ściągać treści w siedemdziesięciu procentach przypadków, to opowiadam: nie. Macie obowiązek robić to w dziewięćdziesięciu kilku procentach, a najlepiej do stu jakbyście dobili - powiedział.

Gawkowski zaznaczył także, że obowiązkiem Mety jest usuwanie nielegalnych treści "w minutach". - A nie w godzinach albo dniach - dodał.

- Skoro platforma potrafi tę reklamę wyświetlić w ciągu minuty dla wielomilionowej rzeszy oglądających, to w ciągu minut powinna ją też ściągać - stwierdził wicepremier. - A jak mówi, że robi to w 10-20 godzin, czasem kilka dni, no to to jest śmieszne - dodał. Zaznaczył, że w ciągu kilku dni reklamę zdąży obejrzeć nawet kilkadziesiąt milionów Polaków, a jej zniknięcie nie ma żadnego znaczenia, bo platforma przez ten czas "zarobiła na niej".

Zdaniem Gawkowskiego jedynym rozwiązaniem jest ugoda, w której platforma wprowadza ograniczenia.

Źródło: Radio Zet
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24
50 min
DokFoto5 (2)
"Mój tata, seksturysta". Uda się pociągnąć ich do odpowiedzialności?
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Trump chce przejąć część pól naftowych Wenezueli. "Kolosalne przedsięwzięcie"
Ze świata
Burrito w centrum uwagi w USA znalazło się z przypadku, ale opowiada o głębszym i poważnym problemie
Historia jednej tortilli. Burza w USA
Michał Sznajder
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw
Moto
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Szóstka w Lotto nie padła. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2534169903
Rekord na rynku hipotek. Boom na rynku mieszkaniowym
Z kraju
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Ruszają prace nad budżetem. Deficyt ma być wyższy niż w tym roku
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
"Koleś". Kanadyjczycy odpowiedzieli Trumpowi
Ze świata
cukierki
Alarmujące wyniki kontroli słodyczy
Z kraju
Władimir Putin
Kreml szykuje większy pobór do armii. Rosjanie szukają mieszkań za granicą
Ze świata
Cyberbezpieczeństwo
Giganci biją na alarm. "Staną się znacznie bardziej powszechne
Tech
Donald Trump
Trump zmienia nazwę Jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
Ze świata
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Polska musi zdążyć do końca roku. "Chcemy zabezpieczyć tych pracowników"
Z kraju
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Piesiewicz mówi o gotówce za zegarek. Szef "Superwizjera": to naiwne
Z kraju
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Korea domaga się zmian i rozważa ostrzejsze przepisy
Ze świata
Zondacrypto
Estoński sąd ogłosił upadłość operatora Zondacrypto
Ze świata
pellet
Coraz droższy pellet. UOKiK: efekt problemów systemowych
Prawo
Tatiana Kim
Wildberries pod ostrzałem. Rosyjska miliarderka traci fortunę
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Gigant na zakupach, kurs rośnie. "Naprawdę ogromny potencjał"
Tech
meta siedziba shutterstock_2303237425
"Prowadzimy obecnie dochodzenie". Meta pod presją
Alicja Skiba
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Polskie magazyny pełne gazu. W Europie jesteśmy wyjątkiem
Z kraju
Radosław Piesiewicz
Fuja o zatrzymaniu Piesiewicza: sam dostarczył na siebie dowody
Z kraju
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
Z kraju
Orlen
Zlecił raport przeciwko posłowi. Były dyrektor Orlenu z zarzutami
Z kraju
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Co pokażą pylony na stacjach?
Z kraju
laptop, telefon, komputer
Likwidacja popularnej ulgi. Nowy plan rządu
Z kraju
Facebook Meta
Wielka ugoda właściciela Facebooka. Co się zmieni
Tech
Bałtyk, plaża, Polska
Tysiące skarg w sprawie urlopów. Grzywny do 60 tysięcy złotych
Dla pracownika
Meta
Miliard złotych kary dla Mety
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica