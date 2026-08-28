Tech Pozew zbiorowy przeciwko Mecie? Polska liczy na wsparcie krajów europejskich Oprac. Paulina Karpińska |

Szef znanej firmy w fałszywej reklamie. Meta na podobnych treściach zarabia wielkie pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wicepremier i minister infrastruktury Krzysztof Gawkowski przekazał w czwartek, że wysłał do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie firmy Meta, właściciela Facebooka, kwotą 250 mln euro, w związku z wciąż pojawiającymi się na platformie oszukańczymi reklamami.

- Chciałbym, żeby ta kara została nawet pomnożona. Dlatego będę namawiał przywódców innych państw Unii Europejskiej, żeby uwspólnić taki wniosek - zapowiedział w piątek na antenie Radia Zet Gawkowski.

Możliwy pozew zbiorowy przeciwko Mecie

Jak powiedział dalej, "niech każdy policzy u siebie straty". - Niech każdy do tego koszyczka włoży te pieniądze, które uważa, że Meta powinna dostać jako karę egzekucyjną - stwierdził.

- Chciałbym, żeby taki wspólny wniosek, coś na kształt takiego pozwu zbiorowego przeciwko Mecie, państwa Unii Europejskiej złożyły - przekazał wicepremier.

Gawkowski podkreślił, że wtedy kara może sięgnąć nawet kilku miliardów euro. Zapytany, kiedy planuje rozpocząć rozmowy z innymi państwami, stwierdził, że zamierza zacząć już w najbliższy poniedziałek i wtorek. - Jestem na szczycie G20. Będę się widział z niektórymi przywódcami państw Unii Europejskiej - zapowiada Krzysztof Gawkowski, dodając, że spotkania już są umawiane, a on sam jest w bezpośrednim kontakcie z ministrami z Francji i Niemiec.

Zdaniem polskiego ministra, inni przywódcy "już czują, bo jest już dzisiaj trzynaście państw, które w tym procesie uczestniczy, że Meta przegrzała". - I nie tylko Meta. Żeby była jasność. Bo to są i chińskie platformy, i inne amerykańskie. Przegrzewają z tym, że uważają, że są ponad prawem - stwierdził Gawkowski.

Meta musi wprowadzić ograniczenia

Minister cyfryzacji podkreślił, że "w Polsce, na portalu Meta dokonywane są przestępstwa w postaci tego, że ktoś jest naciągany na kasę". - Chcemy tych pieniędzy, żeby płacić albo zwracać pieniądze ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni - powiedział.

- Skoro platforma Meta mówi, że jest w stanie dziś ściągać treści w siedemdziesięciu procentach przypadków, to opowiadam: nie. Macie obowiązek robić to w dziewięćdziesięciu kilku procentach, a najlepiej do stu jakbyście dobili - powiedział.

Gawkowski zaznaczył także, że obowiązkiem Mety jest usuwanie nielegalnych treści "w minutach". - A nie w godzinach albo dniach - dodał.

- Skoro platforma potrafi tę reklamę wyświetlić w ciągu minuty dla wielomilionowej rzeszy oglądających, to w ciągu minut powinna ją też ściągać - stwierdził wicepremier. - A jak mówi, że robi to w 10-20 godzin, czasem kilka dni, no to to jest śmieszne - dodał. Zaznaczył, że w ciągu kilku dni reklamę zdąży obejrzeć nawet kilkadziesiąt milionów Polaków, a jej zniknięcie nie ma żadnego znaczenia, bo platforma przez ten czas "zarobiła na niej".

Zdaniem Gawkowskiego jedynym rozwiązaniem jest ugoda, w której platforma wprowadza ograniczenia.