Nowa funkcja komunikatora WhatsApp

Niestety nie ma stuprocentowo szczelnego systemu. Trzeba go uszczelniać, trzeba wyciągać wnioski. Jeżeli zostały popełnione błędy, to winni powinni zostać ukarani - powiedział w Radiu Zet wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W marcu do portu w Gdyni dwukrotnie wpłynął tankowiec z rosyjskim ładunkiem. Należy on do rosyjskiej firmy Novatek, która znajduje się na liście firm objętych sankcjami w Polsce.