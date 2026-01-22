Logo TVN24
|

Cenzura czy samowola? Weto zmienia układ sił

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Jaki wpływ ma weto prezydenta Karola Nawrockiego?
Jaki wpływ ma weto prezydenta Karola Nawrockiego?
Źródło: Shutterstock
Zawetowanie ustawy cyfrowej przez prezydenta Karola Nawrockiego odbiło się głośnym echem, nie tylko w Polsce. Nawet Elon Musk zabrał głos w tej sprawie. Dlaczego akurat ta ustawa jest tak ważna? Kogo najbardziej ucieszyła decyzja polskiego prezydenta? I czy naprawdę żyjemy w "Roku 1984"?Artykuł dostępny w subskrypcji

Tylko jedno słowo wystarczyło, żeby było jasne, kto szczególnie ucieszył się z decyzji w Warszawie. - Wygrały zdecydowanie big techy, co dobitnie ilustruje reakcja Elona Muska - przekonuje w rozmowie z TVN24+ Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon. 

Musk, właściciel platformy X i najbogatszy człowiek świata, skomentował prezydenckie weto wobec ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych (DSA) krótko: "brawo!". 

Sylwia Czubkowska, autorka książki "Bóg techy. Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem", dodaje: - Weto prezydenta Karola Nawrockiego, uzasadniane obawami o "państwową kontrolę internetu", w praktyce uderza w coś znacznie bardziej przyziemnego niż polityczne hasła: w realną możliwość odwołania się od decyzji platform i nadzór nad tym, co dzieje się w sieci

Sytuacja jest prosta: kto będzie rozstrzygał o usunięciu lub pozostawieniu treści w internecie. W dobie rosnącej wagi zasięgów i przenoszenia się debaty publicznej do internetu, ograniczenie widoczności konta czy zablokowanie publikacji może mieć poważne i bardzo wymierne konsekwencje.

Także dla osób publicznych i środowisk politycznych, które dziś dziękują prezydentowi, a w przeszłości same podnosiły problem tzw. prywatnej cenzury platform. W tle jest też rosnąca rola sztucznej inteligencji i deepfake'ów, które nierzadko służą do tworzenia "rozbieranych" treści. A ich bohaterem może zostać dziś praktycznie każdy. 

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
