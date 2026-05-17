Tech Giganci mediów społecznościowych zawierają ugodę ze szkołami

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci

Sprawa rozstała rozpatrzona w sądzie federalnym w Oakland w Kalifornii i dotyczy roszczeń okręgu szkolnego hrabstwa Breathitt w stanie Kentucky. Samorząd będzie procesował się również z Meta Platforms - właścicielem Facebooka i Instagrama.

15 lat łagodzenia kryzysu

"Nastąpiło polubowne rozwiązanie, a my w dalszym ciągu skupiamy się na tworzeniu produktów dostosowanych do wieku użytkowników oraz narzędzi kontroli rodzicielskiej (...)" - przekazał w oświadczeniu rzecznik YouTube.

Breathitt jest jednym z ok. 1,2 tys. okręgów szkolnych, które pozywają platformy społecznościowe za spowodowanie kryzysu zdrowia psychicznego wśród uczniów oraz obciążanie systemu edukacyjnego skutkami.

Gmina domaga się ponad 60 mln dolarów na pokrycie kosztów przeciwdziałania wpływowi mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne uczniów oraz sfinansowanie 15-letniego programu mającego na celu konsekwencji kryzysu.

Gigantyczne odszkodowanie za uzależnienie

W sądzie stanowym Kalifornii toczy się ponad 3,3 tys. spraw dotyczących uzależnienia wytoczonych przeciwko firmom z branży mediów społecznościowych. Kolejne 2,4 tys. spraw wniesionych przez osoby prywatne, gminy, stany i okręgi szkolne jest rozpatrywanych w sądzie federalnym w Kalifornii.

W marcu ława przysięgłych w Los Angeles uznała firmy Meta i Google za zaniedbania związane z ochroną młodych użytkowników. 20-letnia kobieta otrzymała 6 mln dolarów wynagrodzenia za to, że jako dziecko uzależniła się od mediów społecznościowych.

