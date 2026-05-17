Tech

Giganci mediów społecznościowych zawierają ugodę ze szkołami

Platformy Snap, YouTube i TikTok, zawarły ugodę w kalifornijskim sądzie z okręgiem szkolnym, który domaga się odszkodowania za wywołanie kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży. To jedna z tysięcy spraw, w których technologiczni giganci oskarżani są o napędzanie uzależnienia dzieci od mediów społecznościowych.

Sprawa rozstała rozpatrzona w sądzie federalnym w Oakland w Kalifornii i dotyczy roszczeń okręgu szkolnego hrabstwa Breathitt w stanie Kentucky. Samorząd będzie procesował się również z Meta Platforms - właścicielem Facebooka i Instagrama.

15 lat łagodzenia kryzysu

"Nastąpiło polubowne rozwiązanie, a my w dalszym ciągu skupiamy się na tworzeniu produktów dostosowanych do wieku użytkowników oraz narzędzi kontroli rodzicielskiej (...)" - przekazał w oświadczeniu rzecznik YouTube.

Breathitt jest jednym z ok. 1,2 tys. okręgów szkolnych, które pozywają platformy społecznościowe za spowodowanie kryzysu zdrowia psychicznego wśród uczniów oraz obciążanie systemu edukacyjnego skutkami.

Gmina domaga się ponad 60 mln dolarów na pokrycie kosztów przeciwdziałania wpływowi mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne uczniów oraz sfinansowanie 15-letniego programu mającego na celu konsekwencji kryzysu.

Gigantyczne odszkodowanie za uzależnienie

W sądzie stanowym Kalifornii toczy się ponad 3,3 tys. spraw dotyczących uzależnienia wytoczonych przeciwko firmom z branży mediów społecznościowych. Kolejne 2,4 tys. spraw wniesionych przez osoby prywatne, gminy, stany i okręgi szkolne jest rozpatrywanych w sądzie federalnym w Kalifornii.

W marcu ława przysięgłych w Los Angeles uznała firmy Meta i Google za zaniedbania związane z ochroną młodych użytkowników. 20-letnia kobieta otrzymała 6 mln dolarów wynagrodzenia za to, że jako dziecko uzależniła się od mediów społecznościowych.

Źródło: Reuters
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
