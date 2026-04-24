Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"

Trump zapowiedział możliwość nałożenia wysokich ceł na Wielką Brytanię, jeśli ta nie wycofa się z podatku cyfrowego. Podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym prezydent nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska swojej administracji - podkreślił portal stacji CNBC.

- Przyglądaliśmy się temu i możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć - po prostu nakładając wysokie cła na Wielką Brytanię, więc lepiej, żeby byli ostrożni - powiedział prezydent USA.

- Jeśli nie zniosą tego podatku, prawdopodobnie nałożymy wysokie cła na Wielką Brytanię - dodał, nie podając konkretnych stawek.

Spór o podatek cyfrowy

Wprowadzony w 2020 roku podatek cyfrowy to 2-procentowa danina od przychodów firm takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy platformy handlowe, które zarabiają w Wielkiej Brytanii - wyjaśnił CNBC.

Regulacja obejmuje m.in. gigantów technologicznych - Google, Meta oraz Apple.

Trump skrytykował rozwiązanie, zarzucając jego zwolennikom próbę "łatwego zarobku" kosztem amerykańskich firm.

Londyn broni wpływów

Brytyjski rząd Partii Pracy wcześniej bronił podatku cyfrowego, wskazując na jego znaczenie dla finansów publicznych. W roku podatkowym 2024-2025 przyniósł on około 800 mln funtów, czyli ponad miliard dolarów.

Podatek nie został zmieniony w ramach porozumienia handlowego USA-Wielka Brytania zawartego w maju ubiegłego roku, choć - jak zaznaczył Trump - "warunki tej umowy zawsze mogą zostać zmienione".

Napięcia przed wizytą

Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wpisują się w serię krytycznych komentarzy pod adresem premiera Keira Starmera.

Spór handlowy powraca na kilka dni przed wizytą państwową brytyjskiej pary królewskiej. Karol III oraz Camilla mają przylecieć do USA w poniedziałek i spotkać się z Trumpem w Białym Domu.

