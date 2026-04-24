Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"

Oprac. Jan Sowa
|
Donald Trump
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump ostrzega Wielką Brytanię i grozi poważnymi konsekwencjami handlowymi. Chodzi o podatek cyfrowy na amerykańskie koncerny technologiczne, który może znów zaostrzyć relacje transatlantyckie.

Trump zapowiedział możliwość nałożenia wysokich ceł na Wielką Brytanię, jeśli ta nie wycofa się z podatku cyfrowego. Podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym prezydent nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska swojej administracji - podkreślił portal stacji CNBC.

- Przyglądaliśmy się temu i możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć - po prostu nakładając wysokie cła na Wielką Brytanię, więc lepiej, żeby byli ostrożni - powiedział prezydent USA.

- Jeśli nie zniosą tego podatku, prawdopodobnie nałożymy wysokie cła na Wielką Brytanię - dodał, nie podając konkretnych stawek.

TVN24

Spór o podatek cyfrowy

Wprowadzony w 2020 roku podatek cyfrowy to 2-procentowa danina od przychodów firm takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy platformy handlowe, które zarabiają w Wielkiej Brytanii - wyjaśnił CNBC.

Regulacja obejmuje m.in. gigantów technologicznych - Google, Meta oraz Apple.

Trump skrytykował rozwiązanie, zarzucając jego zwolennikom próbę "łatwego zarobku" kosztem amerykańskich firm.

Londyn broni wpływów

Brytyjski rząd Partii Pracy wcześniej bronił podatku cyfrowego, wskazując na jego znaczenie dla finansów publicznych. W roku podatkowym 2024-2025 przyniósł on około 800 mln funtów, czyli ponad miliard dolarów.

Podatek nie został zmieniony w ramach porozumienia handlowego USA-Wielka Brytania zawartego w maju ubiegłego roku, choć - jak zaznaczył Trump - "warunki tej umowy zawsze mogą zostać zmienione".

Napięcia przed wizytą

Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wpisują się w serię krytycznych komentarzy pod adresem premiera Keira Starmera.

Spór handlowy powraca na kilka dni przed wizytą państwową brytyjskiej pary królewskiej. Karol III oraz Camilla mają przylecieć do USA w poniedziałek i spotkać się z Trumpem w Białym Domu.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpKeir StarmerWielka BrytaniaUSABig tech
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

