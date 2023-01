Sztuczna inteligencja zdała egzaminy prawnicze i biznesowe na uczelniach. Popełniła też "zaskakujące błędy"

Napędzany sztuczną inteligencją Open AI generator tekstu Chat GPT zdał egzaminy prawnicze z czterech przedmiotów na University of Minnesota oraz jeden egzamin z zarządzania w biznesie na University of Pennsylvania - Wharton School of Business. Podczas egzaminów prawniczych bot odpowiedział na 95 pytań wielokrotnego wyboru i 12 pytań opisowych. Średnio radził sobie na poziomie studenta z oceną C+, czyli dostateczną. Najlepiej poszła mu część egzaminu dotycząca prawa konstytucyjnego - bot odpowiedział poprawnie na 21 z 25 zawartych w niej pytań.