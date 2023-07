Eskalacja amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Jest reakcja USA

Resort handlu USA wyraził w czwartek - w dniu, w którym do Pekinu przybyła amerykańska minister finansów Janet Yellen - zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Chin o ograniczeniu eksport galu i germanu, metali mających kluczowe znaczenie dla przemysłu zaawansowanych technologii.

- Jesteśmy zdecydowanie przeciwni kontroli eksportu (...). Stany Zjednoczone we współpracy z sojusznikami i partnerami podejmą starania, by ochronić kluczowe łańcuchy dostaw - powiedział rzecznik ministerstwa handlu, odnosząc się do decyzji Pekinu dotyczącej ograniczeń w sprzedaży galu i germanu.