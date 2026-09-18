Tech Chcą wprowadzić "wyłącznik" AI. "Stawka jest zbyt wysoka" Oprac. Wiktor Knowski |

AI wymknęła się spod kontroli. "Człowiek jest słabym ogniwem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JOHN G. MABANGLO/PAP/EPA

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Podpisany przez Newsoma dokument mówi o zebraniu "światowej sławy ekspertów", by w ciągu dwóch miesięcy stworzyli zarys przepisów mających wzmocnić bezpieczeństwo AI.

Kalifornia wzywa do regulacji AI

Wśród rozważanych propozycji mają być m.in. wymogi stworzenia przez niezależne ciała planów bezpieczeństwa dla czołowych firm AI, czy opracowania przez nie "wyłącznika" (kill switch) najbardziej zaawansowanych modeli.

"Całkowita niezdolność rządu federalnego do stworzenia jakiejkolwiek formy istotnego nadzoru nad sztuczną inteligencją lub pociągnięcia jej do odpowiedzialności powinna zaniepokoić każdego Amerykanina, zwłaszcza gdy sami prezesi firm AI domagają się regulacji" - oświadczył Newsom. Zapowiedział radykalne przyspieszenie działań w tej kwestii, bo "stawka jest zbyt wysoka, aby czekać lub opóźniać działania".

Spór o tempo rozwoju nowych modeli

Rozporządzenie gubernatora Kalifornii - stanu, gdzie siedzibę mają największe firmy AI - jest odpowiedzią na falę obaw dotyczących ryzyk związanych z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji. Do regulacji dotyczących spowolnienia tego tempa wezwali m.in. sami szefowie firm, w tym Anthropica, OpenAI, Google'a i xAI. Sprawa stała się jednym z czołowych tematów kampanii wyborczej w USA.

Przeciwko idei spowolnienia rozwoju czy regulacji opowiada się jednak prezydent USA. Donald Trump stwierdził, że odpowiednie przepisy prawa już istnieją, a firmy mogą regulować same siebie. Podkreślał też konieczność wygrania wyścigu technologicznego z Chinami.