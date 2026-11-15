Tech Musk: Nvidia może stracić kluczowe umowy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Szef Nvidii z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo dla Chin Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

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Zdaniem Muska niektóre porozumienia Nvidii opierały się przede wszystkim na osobistych relacjach Huanga z partnerami biznesowymi.

"Wiele z tych umów opierało się na uścisku dłoni i osobistym zaufaniu do niego, a nie na pisemnym kontrakcie" - ocenił miliarder.

Jak dodał, w związku z odejściem Huanga część kluczowych umów może nie zostać utrzymana.

Jensen drove supply chain brilliantly at Nvidia, but many of those deals were a handshake with Jensen, not a written contract.



Without Jensen, at least some of those critical deals will be lost. https://t.co/2CH1QNPG8x — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026 Rozwiń

Rezygnacja po doniesieniach o życiu prywatnym

Jensen Huang zrezygnował w czwartek z kierowania jedną z najcenniejszych spółek świata. Decyzję ogłoszono po doniesieniach dotyczących jego życia prywatnego, w tym relacji z menedżerką podejrzewaną o związki z chińskimi służbami bezpieczeństwa, a także z dwiema podwładnymi.

Największe obawy wywołały kontakty Huanga z Alice Huang, z którą - mimo zbieżności nazwisk - nie jest spokrewniony. Kobieta zajmowała stanowisko kierownicze w singapurskiej firmie podejrzewanej o przekierowywanie do Chin układów Nvidii objętych amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi.

Doniesienia te wywołały pytania o bezpieczeństwo wrażliwych technologii oraz skuteczność kontroli nad ich sprzedażą.

Nvidia straciła setki miliardów dolarów

Skandal mocno odbił się na notowaniach koncernu. W ciągu pięciu dni od publikacji "The New York Timesa" kapitalizacja Nvidii miała zmniejszyć się o około 550 mld dolarów.

Po ogłoszeniu rezygnacji Huanga akcje spółki traciły chwilami 14 procent. Ostatecznie czwartkową sesję zakończyły z około 4-procentowym spadkiem.

Senatorowie żądają wyjaśnień

Sprawą zainteresowali się również amerykańscy politycy. Republikański senator Tim Scott zwrócił się do Huanga oraz sekretarza handlu Howarda Lutnicka o złożenie zeznań przed senacką Komisją Bankową.

"Ostatnie doniesienia budzą poważne obawy o nasze bezpieczeństwo narodowe oraz ochronę wrażliwych amerykańskich technologii. Amerykanie zasługują na odpowiedzi" - napisał Scott na platformie X.

Senator zaproponował Huangowi dobrowolne stawiennictwo przed komisją 3 grudnia. Zastrzegł jednocześnie, że w przypadku odmowy może zostać wystawione formalne wezwanie do złożenia zeznań.

Nvidia oświadczyła, że "nie ma podstaw, by sądzić, iż doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub wycieku tajemnic przedsiębiorstwa". Spółka zapewniła jednocześnie, że wszystkie dostępne informacje zostaną zbadane w ramach niezależnego dochodzenia.