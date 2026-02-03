Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Musk napisał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SpaceX, że jest to "nie tylko następny rozdział, lecz następna księga w misji SpaceX i xAI".

Musk łączy SpaceX i xAI

Jak dodał, "obecne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji zależą od dużych naziemnych centrów danych, które wymagają ogromnych nakładów energii i chłodzenia".

"Dlatego jedynym logicznym rozwiązaniem jest przeniesienie tych wysiłków, które wymagają dużych zasobów, w miejsce, posiadające ogromne moce i przestrzeń" - argumentował miliarder.

Według niego w ciągu dwóch-trzech lat "najtańszym sposobem na generowanie obliczeń AI będzie kosmos". Tej prognozy nie podzielają inne firmy budujące centra danych, w tym Microsoft - zaznaczyła AP.

SpaceX wchodzi na giełdę

Agencja podkreśliła, że Musk połączył firmy przed zaplanowaną na ten rok pierwszą ofertą publiczną (wejściem na giełdę) przedsiębiorstwa SpaceX.

Portal Axios, powołując się na źródło, zaznajomione ze szczegółami transakcji, napisał, że wartość firmy po fuzji wyceniana jest na około 1,2 biliona dolarów. W przeszłości Musk połączył xAI, który wypuścił chatbota Grok, z X (czyli dawnym Twitterem).

Z kolei jak napisał Reuters, według osoby zaznajomionej ze sprawą, wartość transakcji wynosi 1 bilion dolarów dla SpaceX i 250 miliardów dolarów dla xAI.

Rekordowa fuzja

"Zakup xAI to największa fuzja i przejęcie na świecie. Wcześniej rekord przez ponad 25 lat należał do firmy Vodafone, która w 2000 r. kupiła niemiecki podmiot Mannesmann w ramach wrogiego przejęcia o wartości 203 mld dolarów" - podał Reuters, opierając się na danych zebranych przez LSEG.

Według agencji najbogatszy człowiek świata ma w zwyczaju łączyć swoje przedsięwzięcia. W zeszłym roku Musk włączył platformę społecznościową X do xAI poprzez wymianę akcji. Dało to startupowi zajmującemu się sztuczną inteligencją dostęp do danych i dystrybucji platformy. Natomiast w 2016 roku wykorzystał akcje Tesli do zakupu swojej firmy zajmującej się energią słoneczną - SolarCity.

Fuzja pod lupą

Umowie mogą przyjrzeć się jeszcze organy regulacyjne i inwestorzy - chodzi o kwestie zarządzania, wyceny i konfliktu interesów. Przy czym wzięte będę pod uwagę nakładające się role kierownicze Muska w wielu firmach, a także potencjalne przeniesienie pracowników, zastrzeżonej technologii i umów między podmiotami - wskazała agencja Reuters.

Dodała, że SpaceX ma umowy federalne o wartości miliardów dolarów z NASA, Departamentem Obrony i agencjami wywiadowczymi, które są uprawnione do przeglądu transakcji, fuzji i przejęć pod kątem bezpieczeństwa narodowego i innych zagrożeń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris