Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"

shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Dr Troszyński: historia sztucznej inteligencji to był też proces socjalizacji, zmiany ludzi
Źródło: TVN24
Donald Trump zapowiedział, że Microsoft wprowadzi zmiany, które mają uchronić Amerykanów przed wzrostem rachunków za prąd w związku z rozbudową centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję. Prezydent USA przekazał, że porozumienie z koncernem jest efektem rozmów prowadzonych przez jego administrację z największymi firmami technologicznymi.

W poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump podkreślił, że nie chce, aby koszty rozwoju infrastruktury technologicznej były przerzucane na konsumentów.

"Nigdy nie chcę, aby Amerykanie płacili wyższe rachunki za prąd z powodu centrów danych" - napisał Trump.

Dodał, że jego "administracja współpracuje z największymi amerykańskimi firmami technologicznymi, aby zapewnić ich zaangażowanie na rzecz obywateli amerykańskich" i "w najbliższych tygodniach będziemy mieli wiele do ogłoszenia". 

Microsoft jako pierwszy przykład

Prezydent poinformował, że jako pierwsza konkretne działania ogłosi firma Microsoft.

"Na początek jest Microsoft, z którym pracował mój zespół, i który już od tego tygodnia wprowadzi istotne zmiany, aby Amerykanie nie pokrywali rachunku za zużycie energii przez ich centra danych, w postaci wyższych opłat za media" - podkreślił Trump.

Wpis Donalda Trumpa o centrach danych
Wpis Donalda Trumpa o centrach danych
Źródło: Truth Social

Spółka nie odpowiedziała od razu na prośbę CNBC o komentarz.

Presja polityczna i rosnące koszty energii

Zbliżają się wybory "połówkowe" do Kongresu USA i w związku z tym Trump szuka sposobów na obniżenie cen dla konsumentów. Administracja mierzy się jednocześnie ze skutkami ceł nałożonych w ubiegłym roku na importowane towary.

Według danych przywoływanych przez CNBC, w sierpniu amerykańscy konsumenci płacili średnio o 6 procent więcej za energię elektryczną niż rok wcześniej, w tym w stanach, gdzie działa wiele centrów danych.

Największe firmy technologiczne intensywnie inwestują w energochłonne centra danych i zapowiadają wzrost nakładów kapitałowych w związku z boomem na AI. W ubiegłym tygodniu Meta ogłosiła porozumienia z trzema firmami jądrowymi dotyczące centrum danych w stanie Ohio.

Stanowisko Microsoftu i lokalne kontrowersje

Microsoft zapewnia, że uważnie analizuje wpływ swoich inwestycji na lokalne społeczności.

- Chcę, żebyście wiedzieli, że robimy wszystko, co w naszej mocy, i wierzę, że skutecznie radzimy sobie z tym problemem, tak abyście nie musieli płacić więcej za prąd z powodu naszej obecności – mówił we wrześniu podczas spotkania z mieszkańcami Wisconsin wiceprezes firmy Brad Smith.

Mimo kontynuowania części projektów, koncern wycofał się z planów budowy centrum danych w Caledonii w stanie Wisconsin po silnym sprzeciwie lokalnej społeczności. Inwestycja miała powstać około 20 mil od innego centrum danych w miejscowości Mount Pleasant.

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski zapowiada nowe regulacje po reportażu "Czarno na Białym"
TVN24
Elon Musk
Grok zablokowany w kolejnym kraju
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
Ze świata

Konkurencja na rynku AI

Obok Microsoftu do grona firm najmocniej angażujących się w rozwój sztucznej inteligencji należą m.in. także Nvidia, OpenAI, Alphabet, Apple oraz Oracle. Spółki te inwestują miliardy dolarów w modele AI, infrastrukturę obliczeniową oraz centra danych, traktując sztuczną inteligencję jako kluczowy obszar dalszego wzrostu i przewagi konkurencyjnej.

Nvidia odgrywa centralną rolę jako dostawca wyspecjalizowanych procesorów wykorzystywanych w systemach AI, OpenAI rozwija zaawansowane modele językowe, Alphabet i Apple integrują AI ze swoimi ekosystemami usług, a Oracle rozbudowuje zaplecze chmurowe i obliczeniowe pod potrzeby tej technologii.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Donald TrumpEnergia elektrycznaMicrosoftAI
