Tech

Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki

Donald Trump prezydent USA
Donald Trump: nasz kraj znów zwycięża
Źródło: TVN24
Biały Dom przedstawił ramy polityki dotyczącej sztucznej inteligencji. Plan ma zapewnić ochronę dzieciom, społecznościom i małym firmom, a zarazem stać się ogólnokrajową podstawą regulacji rozwoju AI - podaje agencja Reuters.

Administracja Donalda Trumpa chce, by w całych Stanach Zjednoczonych obowiązywał jeden model prawny, zamiast odrębnych rozwiązań przyjmowanych przez poszczególne stany.

Jeden model dla całego kraju

Administracja Trumpa od dłuższego czasu opowiada się za jednolitymi przepisami federalnymi, które miałyby obowiązywać w całym kraju. Celem jest wyprzedzenie stanowych inicjatyw regulacyjnych i zastąpienie ich wspólnymi zasadami na poziomie krajowym.

W grudniu prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma federalne finansowanie szerokopasmowego internetu dla tych stanów, których przepisy dotyczące sztucznej inteligencji jego administracja uzna za hamujące amerykańską dominację w tej technologii.

Ze świata

Biały Dom liczy na współpracę z Kongresem

"Administracja oczekuje na współpracę z Kongresem w nadchodzących miesiącach, aby przekształcić te ramy w ustawę, którą prezydent będzie mógł podpisać" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.

Ramy polityki zakładają uproszczenie procedur związanych z wydawaniem pozwoleń, tak aby energochłonne centra danych mogły wytwarzać energię na miejscu. Plan przewiduje też zwiększenie możliwości rządu federalnego w walce z oszustwami generowanymi przez AI oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego.

Dokument zakłada również usuwanie barier dla innowacji, przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji w różnych sektorach gospodarki i ułatwienie budowy najbardziej zaawansowanych systemów AI.

Wśród zapowiedzianych zabezpieczeń dla dzieci znalazły się narzędzia dające rodzicom kontrolę nad kontami i urządzeniami, aby chronić prywatność najmłodszych. Plan wspiera też rozwiązania, które mają przeciwdziałać potencjalnemu wykorzystywaniu seksualnemu oraz zachowaniom autoagresywnym.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald Trump, USA, Biały Dom, Sztuczna inteligencja, AI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica