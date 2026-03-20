Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki

Administracja Donalda Trumpa chce, by w całych Stanach Zjednoczonych obowiązywał jeden model prawny, zamiast odrębnych rozwiązań przyjmowanych przez poszczególne stany.
Jeden model dla całego kraju
Administracja Trumpa od dłuższego czasu opowiada się za jednolitymi przepisami federalnymi, które miałyby obowiązywać w całym kraju. Celem jest wyprzedzenie stanowych inicjatyw regulacyjnych i zastąpienie ich wspólnymi zasadami na poziomie krajowym.
W grudniu prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma federalne finansowanie szerokopasmowego internetu dla tych stanów, których przepisy dotyczące sztucznej inteligencji jego administracja uzna za hamujące amerykańską dominację w tej technologii.
Biały Dom liczy na współpracę z Kongresem
"Administracja oczekuje na współpracę z Kongresem w nadchodzących miesiącach, aby przekształcić te ramy w ustawę, którą prezydent będzie mógł podpisać" - przekazał Biały Dom w oświadczeniu.
Ramy polityki zakładają uproszczenie procedur związanych z wydawaniem pozwoleń, tak aby energochłonne centra danych mogły wytwarzać energię na miejscu. Plan przewiduje też zwiększenie możliwości rządu federalnego w walce z oszustwami generowanymi przez AI oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego.
Dokument zakłada również usuwanie barier dla innowacji, przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji w różnych sektorach gospodarki i ułatwienie budowy najbardziej zaawansowanych systemów AI.
Wśród zapowiedzianych zabezpieczeń dla dzieci znalazły się narzędzia dające rodzicom kontrolę nad kontami i urządzeniami, aby chronić prywatność najmłodszych. Plan wspiera też rozwiązania, które mają przeciwdziałać potencjalnemu wykorzystywaniu seksualnemu oraz zachowaniom autoagresywnym.
Opracował Jan Sowa/kris
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL