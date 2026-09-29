Tech Biały Dom uruchamia rządowego chatbota. "To nie jest po prostu strona internetowa" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Nowy portal rządu Stanów Zjednoczonych, America.gov, ma ułatwić obywatelom dostęp do usług publicznych i informacji zamieszczanych na oficjalnych stronach administracji. Działający w serwisie chatbot wykorzystuje modele sztucznej inteligencji Google Gemini oraz Grok firmy xAI Elona Muska.

- Za kulisami wspierają nas znakomici partnerzy - powiedział Joe Gebbia, główny dyrektor ds. wzornictwa w rządzie USA, w programie CNBC "Squawk Box" na chwilę przed uruchomieniem serwisu America.gov.

Jak wyjaśnił, chatbot korzysta z informacji zamieszczonych w około 29 tys. rządowych serwisów. Na tej podstawie ma przygotowywać aktualne odpowiedzi na pytania użytkowników.

- Wchodzisz na America.gov i pytasz o to, czego potrzebujesz. Następnie za pośrednictwem interfejsu czatu przeszukujemy dziesiątki tysięcy stron, odnajdujemy informacje związane z konkretnym zapytaniem i przygotowujemy spersonalizowaną odpowiedź opartą wyłącznie na oficjalnych źródłach - mówił.

Według Gebbii takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko otrzymania nieaktualnych lub niedokładnych informacji, na które użytkownicy mogą natrafić w serwisach podmiotów trzecich.

Gebbia - jak podkreśliło CNBC - zasiada również w radzie dyrektorów Tesli, kierowanej przez Elona Muska. Producent samochodów elektrycznych wykorzystuje Groka w swoich pojazdach i ma udziały w SpaceXAI.

Google komentuje współpracę

Do udziału w projekcie odniosło się także Google.

"Google z dumą pełni funkcję partnera technologicznego tej niezwykle ważnej inicjatywy. Dzięki wykorzystaniu Gemini chcemy pomóc ponad 100 milionom osób uzyskać szybszy i łatwiejszy dostęp do kluczowych zasobów publicznych" - skomentowało Google w oświadczeniu.

"Wspierając wizję administracji dotyczącą cyfrowej modernizacji, zobowiązujemy się do tego, by codzienne usługi publiczne były sprawne, dostępne i szybko odpowiadały na potrzeby wszystkich Amerykanów" - dodało.

Prezentacja nowego chatbota

America.gov zaprezentowano podczas całodniowego wydarzenia w Waszyngtonie. Wzięli w nim udział m.in. prezydent Donald Trump, wiceprezydent JD Vance, przedstawiciele administracji oraz liderzy biznesu.

- To nie jest po prostu strona internetowa. To przywrócenie założycielskiej obietnicy Ameryki i stworzenie rządu na nowo - na miarę XXI wieku i kolejnych epok - powiedział Trump podczas wystąpienia.

W programie wydarzenia znalazły się także dyskusje panelowe poświęcone sztucznej inteligencji, energetyce, ochronie zdrowia, sektorowi kosmicznemu oraz rolnictwu.