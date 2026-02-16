Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Ich model miał być użyty do schwytania Maduro. Mogą trafić na "czarną listę"

Maduro, Celia Flores
Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować
Źródło: TVN24
Pentagon rozważa zakończenie współpracy z firmą Anthropic, twórcą modelu Claude - podał portal Axios. Dodał, że powodem są ograniczenia, jakie spółka chce narzucić na wojskowe wykorzystanie swojej sztucznej inteligencji. Wcześniej Claude miał być użyty podczas operacji schwytania Nicolasa Maduro.

Portal pisze, powołując się na urzędnika Pentagonu, że resort obrony grozi firmie Anthropic wpisaniem na "czarną listę" i nadaniem statusu "zagrożenia dla łańcuchów dostaw" (supply chain risk), co zmusiłoby wszystkich kontrahentów Pentagonu do odcięcia się od produktów tej firmy.

Jak odnotowuje Axios, taki status jest zwykle zarezerwowany dla zagranicznych przeciwników USA, takich jak chińskie firmy technologiczne.

"Nasz kraj wymaga"

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że relacje resortu z Anthropic są "poddawane rewizji". - Nasz kraj wymaga, by partnerzy byli gotowi pomóc naszym żołnierzom wygrać każdą walkę - oznajmił.

Źródłem sporu są trwające negocjacje dotyczące warunków wykorzystania modelu Claude przez armię. Według portalu Claude jest obecnie jedynym modelem sztucznej inteligencji dostępnym w niejawnych systemach informatycznych amerykańskiego wojska i według doniesień został wykorzystany podczas operacji przeciwko wenezuelskiemu prezydentowi Nicolasowi Maduro w styczniu br.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni
TVN24
Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy
Ze świata
Donald Trump
Zapytali Trumpa, czemu pozostawił reżim w Wenezueli. "Jeśli pamiętacie miejsce zwane Irakiem..."
TVN24

Informator Axiosa przyznał, że zerwanie z firmą będzie bardzo skomplikowane, a firma oferuje najlepsze usługi w branży, lecz zaznaczył, że resort chce, by "zapłaciła cenę za wymuszanie" ograniczeń.

Szef firmy Dario Amodei wyrażał gotowość do złagodzenia obecnych warunków użytkowania, ale domaga się gwarancji, że jego narzędzia nie będą stosowane do masowej inwigilacji Amerykanów, ani do tworzenia w pełni autonomicznych systemów uzbrojenia działających bez udziału człowieka.

Pentagon uważa te ograniczenia za niemożliwe do zaakceptowania i nalega, by AI mógł być wykorzystywany do "wszystkich celów zgodnych z prawem".

Zastosowanie technologii Al a prywatność ludzi

Rzecznik Anthropic powiedział Axiosowi, że firma prowadzi "produktywne rozmowy w dobrej wierze" z ministerstwem. Inny przedstawiciel firmy zwrócił uwagę, że obowiązujące prawo dotyczące masowej inwigilacji nie bierze pod uwagę możliwości AI.

W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" Amodei zwrócił uwagę, że użycie AI do inwigilacji mogłoby w radykalny sposób naruszać prywatność ludzi i wezwał do stworzenia prawa lub nawet zmiany konstytucji, by uwzględnić te ryzyka.

Według Axiosa spór z Anthropic wyznacza ton dla negocjacji Pentagonu z trzema innymi wielkimi laboratoriami AI - OpenAI, Google i xAI - które zgodziły się usunąć zabezpieczenia w nietajnych systemach wojskowych, ale ich AI nie są jeszcze wykorzystywane w systemach objętych klauzulą tajności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Stringer

Udostępnij:
Tagi:
Sztuczna inteligencjaPentagon
Zobacz także:
Święto Wiosny - Chiny
"Zawodnik z najwyższej półki". To ma być demonstracja siły
shutterstock_2126642540
Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy
Ze świata
Pekin, Chiny
Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"
Londyn, Wielka Brytania
"Pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca"
Dla pracownika
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Kolejna awaria popularnej platformy
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Chcą ograniczyć dzieciom dostęp do chatbotów
Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam
Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie
Pieniądze
Andrzej Domański
Domański: minister Błaszczak wstydu nie ma
Z kraju
shutterstock_2440277555
Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem
Turystyka
Marco Rubio w Budapeszcie
USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę
Ze świata
shutterstock_2635597245
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski
lupa klawiatura shutterstock_2155903641
Polacy chcą zniknąć z sieci. Fala wniosków zalewa giganta
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów
Moto
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
Z kraju
Tom Cruise i Brad Pitt
Hollywood kontra AI. Branża filmowa bije na alarm
kryptowaluty
Kryptowalutowa wolna amerykanka. W oczekiwaniu na ustawę
Pieniądze
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
"Bardzo mi się to podoba. Niech Chiny przyjdą"
Moto
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
Rynki
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie
Nieruchomości
Rosjanie w Afryce
Ryby z Afryki w służbie Kremla. Tak Putin zarabia na wojnę
Ze świata
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
Ze świata
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Trudna sytuacja w USA. Możliwy paraliż ruchu lotniczego
Ze świata
Chiny. Rok "smutnego konia". Zabawka stała się hitem, choć za jej powstaniem stoi błąd pracownika
Fala memów. Nowy trend buntem wobec propagandy
Ze świata
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Wykryto azbest
Z kraju
Barack Obama
Czy kosmici istnieją? Obama odpowiada
Ze świata
Warszawa
"Bolesna" niespodzianka w PIT. "System karze takie osoby"
Maja Piotrowska
shutterstock_1861102306
Podatki 2026 czas zacząć. Logowanie do Twój e-PIT
Dla pracownika
Paryskie lotnisko Paryż-Charles de Gaulle jest drugim najbardziej obciążonym portem lotniczym Europy
Lotniska odwołują loty
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica