Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz. "Pobudka dla Europy"

Blokada nałożona przez Biały Dom to lekcja dla Europy.

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Zaskoczenie było duże. - Decyzją administracyjną jednego państwa z dnia na dzień odcięto od najmocniejszych modeli AI wszystkich obcokrajowców - mówi w rozmowie z TVN24+ Tomasz Turba z serwisu Sekurak.

"Fortune" podał, że informacje o podatności nowych modeli Anthropic na ataki dostarczył Białemu Domowi dyrektor generalny Amazona Andy Jassy. Według doniesień magazynu rząd dał firmie 90 minut na zablokowanie do nich dostępu obcokrajowcom.

Ekspert zauważa, że "AI stała się infrastrukturą krytyczną, którą ktoś może w każdej chwili wyłączyć".

O co chodzi w zamieszaniu, które doprowadziło do zaproszenia na szczyt G7 w Europie przedstawicieli najważniejszych firm AI?