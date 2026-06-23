Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz. "Pobudka dla Europy"

Zaskoczenie było duże. - Decyzją administracyjną jednego państwa z dnia na dzień odcięto od najmocniejszych modeli AI wszystkich obcokrajowców - mówi w rozmowie z TVN24+ Tomasz Turba z serwisu Sekurak.
"Fortune" podał, że informacje o podatności nowych modeli Anthropic na ataki dostarczył Białemu Domowi dyrektor generalny Amazona Andy Jassy. Według doniesień magazynu rząd dał firmie 90 minut na zablokowanie do nich dostępu obcokrajowcom.
Ekspert zauważa, że "AI stała się infrastrukturą krytyczną, którą ktoś może w każdej chwili wyłączyć".
O co chodzi w zamieszaniu, które doprowadziło do zaproszenia na szczyt G7 w Europie przedstawicieli najważniejszych firm AI?
Pozostało 89% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Dlaczego rząd USA zdecydował się na natychmiastowe ograniczenie najnowszych modeli AI od firmy Anthropic.
Jakie ryzyka ujawnił spór między Anthropic a administracją USA.
Jakie konsekwencje dla Europy niesie blokada wprowadzona przez Biały Dom.
W jaki sposób decyzja USA wpłynęła na debatę o suwerenności technologicznej w Europie.
Co ustalono podczas spotkania liderów G7 w sprawie przyszłości zaawansowanej sztucznej inteligencji.