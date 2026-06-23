Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech
|

Biały Dom błyskawicznie wydał zakaz. "Pobudka dla Europy"

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Blokada nałożona przez Biały Dom to lekcja dla Europy.
Blokada nałożona przez Biały Dom to lekcja dla Europy.
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI / POOL
Administracja Donalda Trumpa wydała natychmiastowy zakaz eksportowania nowych modeli sztucznej inteligencji firmy Anthropic, co poskutkowało ogólnoświatową blokadą tych narzędzi. - To pobudka dla Europy - komentuje ekspert cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba.Artykuł dostępny w subskrypcji

Zaskoczenie było duże. - Decyzją administracyjną jednego państwa z dnia na dzień odcięto od najmocniejszych modeli AI wszystkich obcokrajowców - mówi w rozmowie z TVN24+ Tomasz Turba z serwisu Sekurak.

"Fortune" podał, że informacje o podatności nowych modeli Anthropic na ataki dostarczył Białemu Domowi dyrektor generalny Amazona Andy Jassy. Według doniesień magazynu rząd dał firmie 90 minut na zablokowanie do nich dostępu obcokrajowcom.

Ekspert zauważa, że "AI stała się infrastrukturą krytyczną, którą ktoś może w każdej chwili wyłączyć".

O co chodzi w zamieszaniu, które doprowadziło do zaproszenia na szczyt G7 w Europie przedstawicieli najważniejszych firm AI?

Pozostało 89% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Dlaczego rząd USA zdecydował się na natychmiastowe ograniczenie najnowszych modeli AI od firmy Anthropic.
Jakie ryzyka ujawnił spór między Anthropic a administracją USA.
Jakie konsekwencje dla Europy niesie blokada wprowadzona przez Biały Dom.
W jaki sposób decyzja USA wpłynęła na debatę o suwerenności technologicznej w Europie.
Co ustalono podczas spotkania liderów G7 w sprawie przyszłości zaawansowanej sztucznej inteligencji.
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Premier Keir Starmer obejmuje żonę Victorię po złożeniu oświadczenia o rezygnacji
To był "gwóźdź do politycznej trumny"
Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
Sztuczna inteligencjaAnthropicMythosDario AmodeiDonald Trump
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
fsru-offshore-01
Tusk: podjęliśmy decyzję. "Interes jest na wielką skalę"
Z kraju
Donald Trump
"Ogromny krok naprzód". Trump stawia na technologię przyszłości
Tech
shutterstock_2284964233
Bez tych samolotów nie wykorzystamy F-35. Kosiniak-Kamysz zapowiada inwestycje
Z kraju
Meta Platforms
Wstrzymują program śledzący. Pokłosie alarmu pracownika
Tech
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
Amerykańska firma stawia na Polskę. Tusk: tysiące miejsc pracy, miliardy zainwestowanych dolarów
Z kraju
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Miliony na niewykorzystane urlopy. Rekordzista odebrał 680 tysięcy złotych
Z kraju
shutterstock_2482047649
"Specjalne śledztwo" po tragedii w Teksasie
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
Z kraju
chiny
Paliwowa tarcza Chin. Jak Pekin chronił globalne rynki?
Ze świata
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
Tech
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
Ze świata
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
Ze świata
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
Dla seniora
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Ropa jeszcze niżej w reakcji na rozmowy USA z Iranem
Rynki
Zakupy
Tak rosną ceny na półkach. Co drożeje najszybciej?
Pieniądze
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
shutterstock_2674507729
Oszustwo "na zwrot nadpłaty". Rzecznik ostrzega
Tech
shutterstock_2561069725
Są na krawędzi strajku. Możliwe utrudnienia dla pasażerów
Ze świata
Japonia chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat
Japończycy podnoszą opłaty wizowe. Pierwsza taka decyzja od prawie pół wieku
Turystyka
Dział półprzewodników IBM przynosił straty na poziomie półtora miliarda dolarów
Tajwańczycy zbudują w Polsce park technologiczny. Dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy
Tech
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Awaria popularnej platformy
Z kraju
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Kosmiczny debiut SpaceX. Szał na Wall Street
Tech
Ormuz – cieśnina
USA zawieszają sankcje na Iran
Ze świata
przesylka odbior kobieta kurier shutterstock_2229133163
"Zmiany najmocniej odczują klienci Temu, Shein czy AliExpres"
Handel
cpk2
"Jest to symboliczna umowa". Port Polska nabiera kształtów
Z kraju
shutterstock_2688189263
Nvidia ma odpowiedź na koszt środowiskowy AI. Kluczowe ma być nowe chłodzenie
Tech
Alan Greenspan czb
Odeszła legenda amerykańskiej gospodarki
Ze świata
NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kolejny etap oszustw NCBiR. Prokuratura składa nowy akt oskarżenia
Z kraju
ormuz shutterstock_617485811_1
Wiceprezydent USA: cieśnina Ormuz jest otwarta
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica