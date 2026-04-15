UE wprowadza aplikację do weryfikacji wieku. Ma chronić dzieci w sieci
- Aplikacja do weryfikacji wieku dla platform internetowych jest technicznie gotowa - przekazała Ursula von der Leyen.
Jak dodała, rozwiązanie "wkrótce będzie dostępne do użytku". Nowe narzędzie ma stanowić odpowiedź na rosnące obawy dotyczące dostępu dzieci do nieodpowiednich treści w internecie.
Działa na każdym urządzeniu i chroni prywatność
Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że projekt został zaprojektowany z myślą o szerokiej dostępności i bezpieczeństwie użytkowników. - Aplikacja działa na każdym urządzeniu, jest open-source i całkowicie anonimowa - zaznaczyła.
To oznacza, że użytkownicy nie będą musieli obawiać się o ujawnienie swoich danych osobowych podczas korzystania z narzędzia.
Według Ursuli von der Leyen, głównym celem nowego rozwiązania jest ochrona najmłodszych przed szkodliwymi treściami w sieci. - To darmowe i łatwe w użyciu rozwiązanie, które może chronić nasze dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami - powiedziała.
"Zero tolerancji" dla platform łamiących zasady
Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała również zdecydowane działania wobec firm, które nie będą przestrzegać nowych standardów.
- Mamy zerową tolerancję dla firm, które nie szanują prawa naszych dzieci - podkreśliła Ursula von der Leyen.
Nowa aplikacja ma być jednym z kluczowych elementów europejskiej strategii zwiększania bezpieczeństwa cyfrowego najmłodszych użytkowników.
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: EU