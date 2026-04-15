Tech

UE wprowadza aplikację do weryfikacji wieku. Ma chronić dzieci w sieci

Oprac. Jan Sowa
Ursula von der Leyen
Aleksandra Sidorowska: trochę martwię się o dzieci australijskie, wejście w media społecznościowe może okazać się dla nich trudne
Unia Europejska jest gotowa do wdrożenia nowego narzędzia, które ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu. Jak poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, aplikacja do weryfikacji wieku w sieci jest już technicznie przygotowana i wkrótce trafi do użytkowników.

- Aplikacja do weryfikacji wieku dla platform internetowych jest technicznie gotowa - przekazała Ursula von der Leyen.

Jak dodała, rozwiązanie "wkrótce będzie dostępne do użytku". Nowe narzędzie ma stanowić odpowiedź na rosnące obawy dotyczące dostępu dzieci do nieodpowiednich treści w internecie.

UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Dowiedz się więcej:

UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną

Działa na każdym urządzeniu i chroni prywatność

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że projekt został zaprojektowany z myślą o szerokiej dostępności i bezpieczeństwie użytkowników. - Aplikacja działa na każdym urządzeniu, jest open-source i całkowicie anonimowa - zaznaczyła.

To oznacza, że użytkownicy nie będą musieli obawiać się o ujawnienie swoich danych osobowych podczas korzystania z narzędzia.

Według Ursuli von der Leyen, głównym celem nowego rozwiązania jest ochrona najmłodszych przed szkodliwymi treściami w sieci. - To darmowe i łatwe w użyciu rozwiązanie, które może chronić nasze dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami - powiedziała.

"Zero tolerancji" dla platform łamiących zasady

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała również zdecydowane działania wobec firm, które nie będą przestrzegać nowych standardów.

- Mamy zerową tolerancję dla firm, które nie szanują prawa naszych dzieci - podkreśliła Ursula von der Leyen.

Nowa aplikacja ma być jednym z kluczowych elementów europejskiej strategii zwiększania bezpieczeństwa cyfrowego najmłodszych użytkowników.

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EU

TechnologiaMedia społecznościoweUrsula von der LeyenUnia Europejska
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ze świata
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
biuro, biura, budynek
Nagłe tąpnięcie wśród małych firm. Najgorsze dane od niemal roku
Ze świata
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
Dla firm
shutterstock_2318800287
Gigant rzuca wyzwanie Muskowi. Amazon przyspiesza ofensywę w kosmosie
Tech
shutterstock_2466448559
Czas na ocenę Komisji Europejskiej. Węgry mogą wejść do strefy euro
Ze świata
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
Rynki
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Możliwe zmiany w programie paliwowym CPN
Moto
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
Turystyka
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
UE planuje podwyżkę ceł. Wzrosną dwukrotnie
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Fed obniża stopy, Wells Fargo traci. Kluczowy wskaźnik poniżej prognoz
Rynki
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
Ze świata
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
Moto
Kryptowaluty
Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
Wołodymyr Zełenski
Ukraińcy mają ważną wiadomość dla Węgrów
Ze świata
United Airlines Boeing
Lotnicza fuzja w USA. Branża ostrzega przed skutkami dla klientów
Ze świata
MSBS GROT S16 FB-M1
"Sytuacja jest niełatwa". Nawet 140 osób może stracić pracę
Lotnisko we Frankfurcie
Utrudnienia na lotniskach. Tysiące odwołanych lotów
Turystyka
Stacja paliw tankowanie Orlen
Ceny paliw na dziś. Ile trzeba zapłacić na stacji w środę
Moto
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
To był niemiecki standard. "Staje się coraz większym luksusem"
Moto
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Rekrutacja przedłużona. Gigant państwowy poszukuje prezesa
shutterstock_110515943
"Cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie"
Rynki

