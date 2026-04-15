Tech UE wprowadza aplikację do weryfikacji wieku. Ma chronić dzieci w sieci

Aleksandra Sidorowska: trochę martwię się o dzieci australijskie, wejście w media społecznościowe może okazać się dla nich trudne Źródło: TVN24+

- Aplikacja do weryfikacji wieku dla platform internetowych jest technicznie gotowa - przekazała Ursula von der Leyen.

Jak dodała, rozwiązanie "wkrótce będzie dostępne do użytku". Nowe narzędzie ma stanowić odpowiedź na rosnące obawy dotyczące dostępu dzieci do nieodpowiednich treści w internecie.

Działa na każdym urządzeniu i chroni prywatność

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, że projekt został zaprojektowany z myślą o szerokiej dostępności i bezpieczeństwie użytkowników. - Aplikacja działa na każdym urządzeniu, jest open-source i całkowicie anonimowa - zaznaczyła.

To oznacza, że użytkownicy nie będą musieli obawiać się o ujawnienie swoich danych osobowych podczas korzystania z narzędzia.

Według Ursuli von der Leyen, głównym celem nowego rozwiązania jest ochrona najmłodszych przed szkodliwymi treściami w sieci. - To darmowe i łatwe w użyciu rozwiązanie, które może chronić nasze dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami - powiedziała.

It is for parents to raise their children. Not platforms.



The European Age Verification App is ready — Ursula von der Leyen, April 15, 2026

"Zero tolerancji" dla platform łamiących zasady

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała również zdecydowane działania wobec firm, które nie będą przestrzegać nowych standardów.

- Mamy zerową tolerancję dla firm, które nie szanują prawa naszych dzieci - podkreśliła Ursula von der Leyen.

Nowa aplikacja ma być jednym z kluczowych elementów europejskiej strategii zwiększania bezpieczeństwa cyfrowego najmłodszych użytkowników.

