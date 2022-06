Jedna ładowarka do wszystkich telefonów. Jest porozumienie w Unii Europejskiej

Ładowarka USB typu C ma być wspólna w Unii Europejskiej dla wszystkich telefonów komórkowych oraz innych małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych. We wtorek negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz Rady doszli do porozumienia w tej sprawie - poinformowano w oświadczeniu. Odrzucono tym samym sprzeciw zgłaszany przez firmę Apple, producenta iPhone'ów.

"Do jesieni 2024 r. USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych w UE" - czytamy we wtorkowym komunikacie Parlamentu Europejskiego.

Jedna ładowarka do wszystkiego w UE

Jak wskazano, przepisy są częścią szerszych działań UE zmierzających do tego, by zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych i mających na celu ułatwienie życia konsumentom. Zgodnie z nowymi przepisami konsumenci nie będą już potrzebowali różnych ładowarek do urządzeń, lecz będą mogli używać jednej do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych.

Telefony komórkowe, tablety, e-czytniki, słuchawki douszne, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, przenośne konsole do gier wideo i przenośne głośniki, które można ładować za pomocą kabla przewodowego, będą musiały być wyposażone w port USB typu C, niezależnie od ich producenta.

Nowe przepisy obejmą też laptopy. Będzie obowiązywał okres przejściowy. Jak czytamy, ich producenci będą musieli dostosować się do nowych wymogów w ciągu 40 miesięcy od wejścia w życie regulacji.

Szybkość ładowania dla urządzeń obsługujących szybkie ładowanie ma również zostać zharmonizowana, dzięki czemu użytkownicy będą mogli ładować swoje urządzenia z tą samą prędkością za pomocą dowolnej ładowarki.

Wejście w życie nowych regulacji

Z szacunków PE wynika, że konsumenci na zmianach zaoszczędzą do 250 mln euro rocznie, dzięki temu, że nie będą musieli kupować nowych ładowarek. Szacuje się, że każdego roku wyrzuca się około 11 tys. ton e-odpadów.

Po przerwie wakacyjnej Parlament Europejski i Rada będą musiały formalnie zatwierdzić porozumienie. Następnie nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Postanowienia, z pewnymi wyjątkami, zaczną obowiązywać po 24 miesiącach. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów już wprowadzonych na rynek. "W minionej dekadzie Parlament wielokrotnie wzywał Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie uniwersalnej ładowarki. Wniosek legislacyjny został złożony 23 września 2021 r." - przypomniano we wtorkowym komunikacie.

Użytkownicy iPhone'ów i telefonów z Androidem od dawna narzekają na konieczność używania różnych ładowarek do swoich urządzeń. Te pierwsze są ładowane za pomocą kabla Lightning, a urządzenia z systemem Android są zasilane za pomocą złączy USB-C.

Połowa ładowarek sprzedawanych z telefonami komórkowymi w 2018 roku miała złącze USB micro-B, podczas gdy 29 proc. miało złącze USB-C, a 21 proc. złącze Lightning.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes