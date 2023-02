Kolejne zwolnienia w Twitterze

W sobotę w Twitterze doszło do kolejnych zwolnień - podał Reuters. Tym razem pracę straciło około 200 osób, co stanowi mniej więcej 10 procent wszystkich pracowników. Jak podaje "New York Times", cięcia objęły menadżerów i inżynierów zajmujących się algorytmami dotyczącymi uczenia maszynowego.