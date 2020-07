Programiści wykreślają "niewolnika" i "czarną listę". "Słowa mają znaczenie"

W kodzie źródłowym Twittera nie będzie już słów: master (co można przetłumaczyć jako pan, właściciel), slave (niewolnik) oraz blacklist (czarna lista).

"Słowa mają znaczenie. Staramy się dostosować język programowania, konfigurację oraz dokumentację, by były mniej dyskryminujące" - napisał w tweecie Michael Montano, szef działu inżynierów Twittera.

Znikają ze słowników

Słowa master i slave w kodzie odnoszą się do procesu, który kontroluje inny, a blacklist to po prostu lista rzeczy, które są blokowane – np. zakazane adresy IP – wyjaśnia CNN. W kodzie Twittera słowa master i slave zostaną zastąpione przez sformułowania leader (lider) i follower (podążający) lub primary (główny) i replica (duplikat), natomiast blacklist zmieni się w denylist (lista odrzuconych).

Lista słów, które zamierza wykreślić Twitter, jest dłuższa – grandfather (dziadek) ma zamienić się w legacy status (status dziedzictwa), a dummy value (sztuczna wartość lub wartość atrapa, choć dummy można też przetłumaczyć jako bałwan) w placeholder value (wartość zastępcza) lub sample value (przykładowa wartość).